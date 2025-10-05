快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

聽新聞
0:00 / 0:00

吃對才防癌！ 醫曝花椰菜3關鍵料理方法：每天半碗就有效

聯合新聞網／ 綜合報導
花椰菜可汆燙、清蒸或生食涼拌後食用。圖／聯合報系資料照
花椰菜可汆燙、清蒸或生食涼拌後食用。圖／聯合報系資料照

花椰菜不只是日常常見蔬菜，更是預防癌症的天然幫手。醫學專家廖志穎醫師指出，根據《BMC》期刊一項涵蓋超過60萬人研究，每天攝取半碗花椰菜，可降低約20至26％的癌症風險。

他解釋，花椰菜屬於十字花科蔬菜，富含蘿蔔硫素（sulforaphane）、吲哚-3-甲醇（indole-3-carbinol）、維生素C與類黃酮等營養素，能發揮抗氧化、抗發炎與促進解毒酵素作用，有助清除體內致癌物質並抑制腫瘤細胞生長。研究也顯示，經常食用十字花科蔬菜如花椰菜、甘藍、抱子甘藍的人，罹患肺癌、大腸癌與乳癌的機率較低。

然而，想吃出防癌效果，關鍵在「烹調方式」。廖志穎提醒，花椰菜的抗癌功效主要來自蘿蔔硫素，而這種成分必須透過「芥子酶（myrosinase）」作用生成，但芥子酶不耐高溫，若烹煮時間過長容易被破壞。

因此，他建議三種最佳吃法：

1.清蒸3至5分鐘，能保留最多的蘿蔔硫素與維生素C，蒸到鮮綠微脆即可。 

2.快炒或汆燙，以大火快炒2至3分鐘，或汆燙1至2分鐘後撈起，可避免酵素流失。 

3.生食或涼拌，營養保存最完整，搭配檸檬汁或橄欖油風味更佳。

若花椰菜不小心煮太久，可以搭配「生白蘿蔔絲、芥藍芽苗」等未加熱的十字花科蔬菜一起食用，補足芥子酶幫助蘿蔔硫素生成。建議每周可攝取花椰菜2至3次，以清蒸、快炒或汆燙為主，並與其他生芽苗菜搭配食用，才能發揮最完整的防癌潛力。

醫師 抗癌 癌症

延伸閱讀

胃痛要當心！醫曝「沉默殺手」胃癌三大警訊 男性風險近兩倍

吃蔬菜也能讓心情變好？日研究：花椰菜激發「愛的荷爾蒙」提升幸福感

不是只能吃橄欖油、生菜…醫授「台版地中海飲食」菜單，地瓜葉、鯖魚吃出護心防癌效果

切完花椰菜別馬上下鍋煮 多做一步驟「抗氧化成分提高3倍」

相關新聞

午後對流旺盛 4縣市發布大雨特報「一路下到晚上」

中央氣象署今下午4時20分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，大雨警戒範圍包含嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣...

明天中秋連假第3天仍有出遊車潮 東西部國道客運還有票

中秋連假第2天截至下午3時止，部分道路段有車多壅塞情況，而明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道...

流感疫苗「打氣爆棚」旺4倍 醫揭搶打潮3關鍵：公費、自費都搶手

疾管署統計，今年10月1日公費流感開打，3天累計逾86萬劑，較去年同期成長4倍多；台中市診所醫師施勝桓觀察，公費、自費都...

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，近日他也在臉書證實並強調身體恢復得很好，謝謝大家的支持與鼓勵。胃癌位列台灣十大癌症之一，日常的腸胃保養非常重要，營養師敬鈞提醒，「有三種食物比辣椒更傷胃」，就算再想吃都要戒掉。

黑心豬大腸流入市面 寧夏夜市中英文發聲

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，初估有3公噸黑心豬腸流入全台，台北市知名寧夏夜市也中標。寧夏夜市今以中英...

吃對才防癌！ 醫曝花椰菜3關鍵料理方法：每天半碗就有效

花椰菜不只是日常常見蔬菜，更是預防癌症的天然幫手。醫學專家廖志穎醫師指出，根據《BMC》期刊一項涵蓋超過60萬人研究，每天攝取半碗花椰菜，可降低約20至26％的癌症風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。