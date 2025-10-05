吃對才防癌！ 醫曝花椰菜3關鍵料理方法：每天半碗就有效

花椰菜不只是日常常見蔬菜，更是預防癌症的天然幫手。醫學專家廖志穎醫師指出，根據《BMC》期刊一項涵蓋超過60萬人研究，每天攝取半碗花椰菜，可降低約20至26％的癌症風險。

他解釋，花椰菜屬於十字花科蔬菜，富含蘿蔔硫素（sulforaphane）、吲哚-3-甲醇（indole-3-carbinol）、維生素C與類黃酮等營養素，能發揮抗氧化、抗發炎與促進解毒酵素作用，有助清除體內致癌物質並抑制腫瘤細胞生長。研究也顯示，經常食用十字花科蔬菜如花椰菜、甘藍、抱子甘藍的人，罹患肺癌、大腸癌與乳癌的機率較低。

然而，想吃出防癌效果，關鍵在「烹調方式」。廖志穎提醒，花椰菜的抗癌功效主要來自蘿蔔硫素，而這種成分必須透過「芥子酶（myrosinase）」作用生成，但芥子酶不耐高溫，若烹煮時間過長容易被破壞。

因此，他建議三種最佳吃法：

1.清蒸3至5分鐘，能保留最多的蘿蔔硫素與維生素C，蒸到鮮綠微脆即可。 2.快炒或汆燙，以大火快炒2至3分鐘，或汆燙1至2分鐘後撈起，可避免酵素流失。 3.生食或涼拌，營養保存最完整，搭配檸檬汁或橄欖油風味更佳。

若花椰菜不小心煮太久，可以搭配「生白蘿蔔絲、芥藍芽苗」等未加熱的十字花科蔬菜一起食用，補足芥子酶幫助蘿蔔硫素生成。建議每周可攝取花椰菜2至3次，以清蒸、快炒或汆燙為主，並與其他生芽苗菜搭配食用，才能發揮最完整的防癌潛力。