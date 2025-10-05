被借錢怎麼婉拒？作家傳授「1句話」：體面又成功婉拒

說話的藝術很重要！知名作家黃大米近日分享了自己看到的「說話之道」覺得很厲害，一是帶禮物被朋友要求別帶了該怎麼回覆，二是如果有人向自己借錢該怎麼拒絕，兩個問題都讓她非常讚賞。

黃大米在臉書粉專指出，「看到兩個說話之道，我覺得很厲害」。首先是如果帶中秋禮盒去拜訪別人，對方卻勸說「人來了就好，下次就不要帶禮物來」，此時可以這樣回應，「這不是禮物，是我對你的心意跟對你的祝福。」

另外一個則是如果別人跟你借錢，該怎樣拒絕。黃大米表示可以說，「我們年紀都差不多，你沒有的東西，我怎麼會有呢」，並直言這個回答不僅給足了對方面子，也沒有把一毛借出去，大讚「是不是很強？」

貼文讓不少網友紛紛點頭，「很棒的2句話，謝謝大米分享」、「太厲害了，筆記學起來」、「關於借錢那句話，是我真的有對別人說過的話」、「說話這門藝術，真的要學學大米」、「大米舉的兩個例子，都很厲害」、「話術話術，說話是一門藝術」。