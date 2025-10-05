烤焦肉易致癌 營養師建議搭配5蔬果：助代謝還可解膩

中秋節就是要烤肉，但如果不小心將肉烤焦，除了風味不佳，對人體健康可能造成影響。營養師高敏敏在臉書發文，表示烤焦的肉有致癌物多環芳香族碳氫化合物，健康者可以偶爾吃，但是腸胃敏感、免疫力較差、家族有癌症病史者建議直接丟掉，她還建議5種蔬果搭配烤肉吃，可以減少對身體的傷害。

營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，以高溫碳烤含有油脂澱粉的食材時，將易產生PAH（多環芳香族碳氫化合物），以目前標準而言，烤肉PAH不可以超過5ppb，倘若超出此標準，長期可能導致肺癌、胃癌或大腸癌風險。

高敏敏也指出，小部分焦黑的肉可以剝掉，但是如果整片肉都焦黑、有過度碳化情形，PAH含量將高出正常食物200至400倍，一般健康者可以偶爾吃，但是如果有腸胃敏感、免疫力較差的情形，或者家族有癌症病史者，建議直接將整片烤焦的肉丟掉。

高敏敏建議烤肉時可以搭配洋蔥、芭樂、萵苣、奇異果、綠茶等5種蔬果，能夠補充營養之外，還能助於身體代謝、解油膩。

洋蔥有硫化物，可以分解體內有害物質，像是烤肉過程產生的毒素，如PAHs；芭樂富含維生素C，能中和自由基、減少高溫燒烤食物造成的氧化傷害。萵苣的高水分與膳食纖維能幫助腸胃蠕動，將多餘廢物排出體外；奇異果內含奇異果酵素，有助於消化蛋白質，特別是烤肉多半高蛋白質與高脂肪，奇異果能減少脹氣不適感。至於綠茶的茶多酚能抗氧化，也可以更快排出致癌物，還有降火氣。