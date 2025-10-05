胃痛要當心！醫曝「沉默殺手」胃癌三大警訊 男性風險近兩倍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，胃癌早期常被誤以為是胃炎或消化不良。示意圖／ingimage
不少人都有胃痛經驗，但醫師提醒，其背後可能潛藏更大的危機。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書發文指出，胃癌是「最不喜歡驚動別人」的癌症，早期幾乎沒有明顯症狀，許多患者等到出現不適才就醫，往往已錯過黃金治療期。

黃軒醫師指出，根據《BMC Public Health 2025》報告，全球每年超過100萬人罹患胃癌，其中近七成集中在亞洲地區，男性罹癌率長年高於女性，甚至高達1.9倍。他強調，胃癌可怕的不僅是致命性，而是「太安靜」。

他表示，胃癌早期常被誤以為是胃炎或消化不良。患者可能出現飯後脹氣、打嗝、食慾不振等輕微不適，「這些小症狀太像一般胃病，許多人因此一再忽略，直到病情惡化才察覺異常。」此外，胃壁神經分布不敏感，就算腫瘤持續增大，也不一定會引起明顯疼痛，等到疼痛出現，往往已侵犯到更深層組織。

醫師提醒，有慢性胃病或胃潰瘍、家族中曾有人罹患胃癌、飲食偏重鹹或愛吃醃漬、煙燻食物，以及長期吸菸、酗酒者，都屬於高危險群。研究顯示，對這些族群來說，每兩到三年接受一次胃鏡檢查，可降低死亡率達40%。

此外，民眾也可透過「13C尿素呼氣試驗」或「糞便抗原檢查」檢測幽門螺旋桿菌，一旦確認感染，治療後能顯著降低罹癌機率。

黃軒醫師建議，想遠離胃癌，日常飲食要「清淡加防護」。多吃含抗氧化物的食材，如番茄、花椰菜、莓果與綠茶，有助保護胃黏膜、減少癌前變化；少鹽少醃、避免過燙食物也是基本原則。

從幽門螺旋桿菌、飲食習慣，到被忽略的脹氣或胃酸，都可能是身體的警訊。建議民眾定期檢查、戒菸限酒、養成清淡飲食習慣，「別等到胃開口說話，那時可能已經太遲。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

