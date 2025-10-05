洗傷口未必只能生理食鹽水 研究支持自來水應用

快訊

中央社／ 台北5日電

近期研究證實，可使用自來水清潔傷口，感染風險與生理食鹽水無異，但醫界仍持保留態度；參與研究的台灣醫師，籲醫學會制定指引，以利向民眾推廣正確、節省醫療成本的新觀念。

這篇來自台灣的研究，今年9月發表於「世界外科雜誌」（World Journal of Surgery），針對2025年7月前發表的臨床試驗，進行全面性的文獻搜尋，最終選擇12項相關國際研究，納入3330名患者、3352個傷口；結果顯示，自來水組與生理食鹽水組的傷口感染風險，並無顯著差異。

作者之一的衛福部雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉，今天接受聯訪表示，國外幾乎很少用生理食鹽水洗傷口，甚至開刀完第2天起就可以洗澡，傷口換藥直接用自來水清潔即可；自來水取得方便，相較之下，使用生理食鹽水還得特地購買，一瓶打開後若未用完也只能丟棄，造成浪費。

根據譚家偉的觀察，台灣還會有患者每天跑診所或醫院換藥，只為用健保更換敷料，事實上這些傷口在家中就可自行清潔處理；如果全面推廣使用自來水清洗傷口，不僅能提高便利性，也能大幅降低醫療成本，呼籲相關醫學會推廣這項新觀念。

譚家偉提到，雖然許多人質疑台灣的自來水系統不如國外，擔心社區大樓內的老舊水管影響水質，以「國外的水可直接飲用，而台灣的不能」為由，進而懷疑水質不佳；但國內已有多名自來水專家掛保證，認為台灣的自來水品質不輸國外。

譚家偉指出，這次研究回顧來自不同國家的12篇研究，涵蓋歐美先進國家、印度、伊朗、巴西，以及與台灣環境相似的香港；這些研究皆顯示，自來水用於傷口清洗的感染風險，與生理食鹽水無顯著差異，「難道台灣的自來水會比這些地方還差嗎？」

值得注意的是，這篇研究後續針對109名外科醫師進行問卷調查發現，儘管臨床醫師同意結論，仍有許多人不願在臨床採用自來水沖洗傷口的做法。譚家偉說，在接觸研究結果前，僅10人表示已有使用自來水清洗傷口的習慣，其餘99人仍使用生理食鹽水。

當閱讀研究數據後，雖有超過半數醫師同意「自來水清潔傷口與生理食鹽水在感染風險上無差異」，但最終僅有37%表示願意改用自來水。譚家偉說，分析堅持使用生理食鹽水的醫師，主因有同儕壓力、擔心吃官司、缺乏本土臨床指引及與病人溝通衛教所需時間過長等。

譚家偉認為，若外科醫學會等本土專業學會，出面訂定臨床指引，醫師行醫有依據，可減少法律風險，加上醫學會與媒體積極進行衛教推廣，提升民眾接受度，便能有效推廣自來水清洗傷口；建議外科與急診醫學相關學會，盡速制定臨床指引，促進臨床應用與全民接受度。

