家暴加害者處遇計畫裁定率25% 資源不足成困境

家庭暴力防治除保護被害人，更關鍵是讓加害人改變行為。然而國內加害者處遇計畫裁定率僅約25%，加上針對加害者提供的資源不足，為從根本終止暴力循環增添困境。

近期受到社會關注的台北信義區殺人案、新北土城殺妻案，受害者雖然正在申請保護令或已經有保護令，但加害者根本無視法律紅線，以致憾事發生。

●家暴與挫折有關 常有成癮物質使用問題

究竟什麼樣的人會家暴？彰化基督教醫院司法精神醫學防治中心主任王俸鋼告訴中央社記者，多數家暴者其實看起來跟一般人差不多，只是在家裡會對比較弱勢的小孩或女性施加暴力；只有少數本來就是暴力犯，不論在家或是在外，都會打人。

「使用暴力是人類產生挫折後的最後手段」，王俸鋼說明，家暴者會在家裡使用暴力，經常在家外的生活也充滿挫折。如果這個人本身有權勢、有錢，在產生挫折後會有100種方式可以解決；但遭受挫折卻無法找到適當發洩管道，就可能將暴力加諸於家中弱勢者。

在這樣狀況下，王俸鋼分析，不少女性受到傳統觀念影響，希望繼續維繫家庭，但其內心的不滿會轉為碎念與埋怨，遭到碎念的男性又加倍遭受挫折，可能因此轉向酒精等成癮性物質，酒精又誘發暴力，造成惡性循環。

王俸鋼指出，過往研究發現，國內家暴犯多數與物質濫用有關，有酒精成癮問題者就高達近7成。

他說，家暴者患有精神疾病或精神障礙的比例也較大眾平均高，但這其實也與其生活充滿挫折、缺乏處理挫折的能力有關。若能增加暴力當事人的社會調適能力，並且戒除酒癮等物質成癮，對於家暴防治相當重要。

●處遇計畫助扭轉加害者處境 裁定率卻逐年降

在家暴防治制度中，除了保護令禁止加害者持續施加暴力、跟騷並勒令遠離外，也可透過被害者申請或者是法官處分進行「加害者處遇計畫」，讓加害者透過認知或親職教育、心理輔導、戒癮治療等，學習正確對待家人的態度，以防再度產生家庭暴力行為。

婦女團體觀察也發現，許多加害者其實是缺乏情緒管理與溝通技巧而衍生暴力行為，因此處遇計畫雖然無法完全阻止每一個加害者施行暴力，但仍有機會降低再犯，確實有其必要性。

然而統計顯示，家暴加害人處遇計畫通常保護令裁定率卻從民國109年的27.3%，到去年僅23.7%，近5平均約25%；且去年應執行家暴加害人處遇計畫5826人中，有14.3%共 832人未完成處遇，其中原因以個案因拒絕配合處遇、個案失聯及工作因素等拒報到佔53.8%最多、被害人撤銷或變更保護令20.3%次之。

雖然加害者處遇計畫能夠給加害者認知輔導教育，但這畢竟是一個強制措施，若遇到加害者無意願或是根本不認為自己是施暴者，恐阻礙處遇計畫執行。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋觀察，許多加害者其實不知道怎麼控管情緒，或根本不知道這樣是暴力，若被要求去上課甚至會心生不滿，轉而責怪受暴者；另外，若加害者覺得處遇計畫上課地點太遠或者是時間不允許，也會影響上課意願。

●婦團：加害者服務資源各地分配不均 社工也缺

除了加害者意願外，婦女團體也認為現行家暴防治制度中，針對加害者的協助資源相較受暴者確實比較少。

現代婦女基金會主任黃心怡表示，加害者處遇計畫是由各縣市開辦，開辦狀況仰賴各縣市投注資源，部分課程僅在平日開設，恐影響個案工作因此拒絕報到。

此外，黃心怡說，即便加害者沒有進入處遇計畫，進到社工服務的比例仍偏低，盤點各縣市的家暴資源，針對加害人服務的社工數量明顯偏少。

黃心怡舉例，家暴案件通報後，一定會有1名社工負責追蹤受害者；至於針對加害者的社工數量，部分縣市卻不到10來個，以台中市來看，台中市為全台申請保護令案件全國前三多的地區，但其加害者社工也僅有6個左右，與受暴者社工比例確實有相當大的落差。

黃心怡坦言，家暴案發生後，受暴者因為是被施暴者所以會有意願向社工求助，但加害者卻不一定，這塊確實比較難執行，因此若希望可以幫助加害者，確實必須投注更多資源。

●社安網2.0有望補充人力 專家盼不再捉襟見肘

對此，衛生福利部心理健康司回應，配合社安網2.0，明年起將依地方政府處遇案量，增加處遇個管社工及督導補助人力，預計自今年的167人，至民國119年增加到198人。

心健司長陳柏熹指出，現在其實只有南投、澎湖和金門沒有開設假日、平時晚間的處遇課程；個案若因路程遙遠、時間關係難以前往上課，也可向社工尋求協助。

「其實只要給予認知輔導教育，讓當事人知道要怎麼面對挫折，就能有一定成效」，王俸鋼也指出，過去這類處遇計畫多採以團體方式進行，但這些當事人本來就有一定程度的認知扭曲，又是被強迫參與，加上「團體」本來就是對施作者技巧要求較高治療方式，要做到挑戰、糾正這些人的想法，就更具挑戰。

即使如此，仍受限於各縣市資源多寡。王俸鋼說明，雖然處遇計畫有獨立公務預算，卻常只有少數個管師是專門處理這類案件，多數的心理師、醫師都是在健保大水庫餵養下「兼著做」，人力難免捉襟見肘。他希望地方政府投入更多資源，從根本改善家暴問題。