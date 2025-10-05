違反保護令案4年增逾2倍 律師憂刑度過輕難嚇阻

快訊

中央社／ 台北5日電

國內近5年違反保護令罪移送案件增幅逾2倍，聲請羈押率僅約7%。律師指出，違反保護令罪刑比竊盜還輕，不僅對施暴者威嚇程度不足，更可能造成司法體系的輕忽。

家暴受害人即使獲得有如護身符的保護令，家暴加害人仍可能無視保護令。根據內政部警政署統計通報資料，去年依嫌違反保護令罪移送的案件，就有4497件，較民國109年的1360件增加了2倍多。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛解釋，聲請保護令後8成加害人未再施暴，整體而言仍有一定嚇阻效果。至於違反保護令案量上升，除了媒體報導相關事件可能導致家暴者的模仿效應外，近年民眾法律概念、公民意識上升，也會讓更多家暴被害人願意出面檢舉，導致通報案件數增加。

●家暴通報增加 羈押聲請率僅7%

　

此時羈押便是遏止嚴重暴力行為的重要手段，但是111至113年統計顯示，不論犯家庭暴力罪者，或是違反保護令罪者，聲請羈押律皆僅有7%左右，其中也僅7、8成會裁定收押。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，羈押與否必須由法官來裁定；然而，當法官對家庭暴力危險程度不是那麼有概念時就可能輕忽必要性，變成可能由警方或是檢察官必須提供資料遊說法官。

張秀鴛分析，受理現行犯案件的是警方偵查隊，而非更熟悉家暴處理的家庭暴力防治官，偵查隊員以往也無權查看加害者過去的家暴紀錄，在移送檢方時未能附上這些資料，以致檢察官可能認為沒有聲押需求。隨著家暴保護資訊系統全線開放，將有利檢警掌握危機。

曾受前立委高嘉瑜委任，處理家暴官司的律師李永裕點出，關鍵問題在違反保護令最高僅3年有期徒刑的刑度過低，無法起到嚇阻犯罪作用。

●違反保護令 刑度比竊盜罪輕

他指出，根據「刑事訴訟法」，所犯最重本刑為3年以下有期徒刑者如果具保聲請羈押，不得駁回。雖然累犯、有犯罪習慣者不受此限，仍可能因其刑度低，被司法端認為是「小事」。

今年上半年全台灣各地方法院核發保護令中，有以99%令加害人禁止實施家庭暴力，88%令其禁止騷擾兩種為最大宗，再次即為僅有25%的強制遠離令。

「這些保護令是重複要求法律本就禁止的事」，李永裕認為，違反這樣的「國家認證」，施暴者面臨的最高刑罰，卻比普通竊盜罪的5年以下有期徒刑還少，相當不合理。刑度過輕，威嚇程度不足，施暴者可能更加肆無忌憚，加上報復心理，反而對受暴者造成更大威脅。

然而，是否需要再行調整違反保護令罪刑度，張秀鴛則指出，現行刑度已是法治機構通盤考量全國各罪刑刑度後訂定，難再調整。

●保護令非萬靈丹 應強化制度與社會警覺

「保護令不是免死金牌」，李永裕分析，過去為了增加民眾申請意願，在政策宣導上過於強調保護令的「保護」效果，也大幅簡化申請程序，卻可能因此讓被害人覺得拿到保護令之後，就可以高枕無憂。

因此他強調，除了需要社福端加強提醒被害人切勿輕忽，更需要政府從根本開始重視，讓家庭暴力不再是「小案」。

保護令 家暴 家庭暴力

