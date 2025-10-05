高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

高鐵「寧靜車廂」新規9月22日正式實施，旅旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，初期有3個月勸導期，12月23日後經勸導不聽者可拒載，而針對嬰幼童則採安撫措施，高鐵董事長史哲透露，為了「寧靜車廂」新規定，高鐵已備戰每節車廂都準備「乖乖」零食，以安撫孩童。

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，為維持、甚至提高服務品質，高鐵日前修正、公告「寧靜車廂」措施，新規定已在9月22日正式上路，初期有3個月勸導期，乘客需接聽電話需移動到列車玄關，12月23日後若勸導不聽，最嚴重將依旅客運送契約解除契約、拒絕載送。

目前「寧靜車廂」措施已上路半個月，據了解，車廂內旅客大聲通話、未戴耳機直接播放影片等情況已減少，若有手機通話情況經列車長勸導，也會配合結束通話或移至玄關，目前尚未遇過勸導不聽的情況。

過去高鐵在列車上若遇到孩童需要安撫時，列車者或服勤人員會提供貼紙、零食等來協助。因應「寧靜車廂」新規，高鐵董事長史哲表示，車上會再多準備「乖乖」零食作為安撫孩童的小物，該措施上路半個月以來，已陸續贈出，但尚未統計實際數量，整體上多數旅客均能配合「寧靜車廂」規定。

高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守，同時，高鐵公司也將降低車內廣播頻率，盼旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音量的乘車文化。