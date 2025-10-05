快訊

碳排放大PK！ 營養師揭中秋「烤肉陷阱」：這3招烤肉最環保

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中秋節烤肉，台中榮總營養師室傳授「低碳」烤肉祕訣，「低碳」是「減少碳排放」，「碳排放之王」為牛肉，植物又比肉類最多可低50倍，把握提高蔬菜比例、以白肉取代紅肉、並「選用當季、在地好食材，讓過中秋也能守護地球健康。

台中榮總營養室營養師林柔懷說，牛肉是「碳排放之王」，每公斤牛肉約產生60公斤二氧化碳，是雞肉的8.6倍。相較之下，植物又比肉類低10至50倍，其中蔬菜與水果最佳選擇。電烤爐取代木炭烤爐，約可減70%碳排，提高蔬菜比例、以白肉取代紅肉、並選用在地當季食材，換算一場烤肉活動可減30至40%總體碳排。

林柔懷分享，民眾若以100公克牛肉改為100公克去皮雞胸肉，不僅油脂可減少約13至17公克，相當於117至153大卡熱量；同時碳排放量也可降低約5.31公斤二氧化碳。這樣選擇不僅吃得更健康，也自然而然實踐低碳飲食。

林柔懷指出，低碳烤肉可選擇當季在地的好食材，全穀、蔬菜類可選擇地瓜、玉米、馬鈴薯、芋頭、山藥，以及筊白筍、櫛瓜、玉米筍、青椒、絲瓜、金針菇、甜椒、四季豆、杏鮑菇、香菇；植物性蛋白質可選豆腐、豆干、豆包、毛豆；動物性蛋白有養殖海鮮類、雞肉（如雞里肉、雞胸肉、雞腿）、畜牧豬肉（如瘦豬後腿肉、瘦豬前腿肉）。

林柔懷建議，以環保循環用具取代一次性烤肉用品，可選擇不鏽鋼烤叉取代竹籤，不鏽鋼碗或烤盤取代拋棄式鋁箔紙與鋁箔碗；從源頭落實惜食理念，建議購買食材時依實際人數與需求適量採買，餐後更可透過創意巧思，讓烤肉剩食華麗轉身，例如將烤蔬菜製作成清爽沙拉、剩餘肉品變身石鍋拌飯、運用柚子皮入菜或作為擺盤點綴。

