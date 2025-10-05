「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

中秋節將至，除了烤肉、吃月餅，許多人也少不了準備柚子應景，不過多數人可能對於「文旦」與「柚子」是不是同一種水果感到疑惑。教育部近日在官方LINE發布圖卡，拋出問題「文旦是柚子，那柚子也是文旦嗎？」結果超過一半民眾答錯，顯示大眾對這對「兄弟果」仍相當混淆。

教育部指出，文旦只是柚子家族的一員，除了最常見的文旦外，柚子還有紅柚、大白柚、西施柚等品種。文旦屬於柑桔類果樹的一種，而柑桔類則包含橘子、柳丁、葡萄柚等多種熟悉的水果。

根據農業部資料，台灣栽種的文旦全名為「麻豆文旦」，早期由中國大陸引進後，在台南麻豆地區因環境與土壤條件促成品種突變，果肉更加香甜細緻，因此成為新的優良品系。雖然正式名稱是「麻豆文旦」，但因口語化習慣，多數人仍直接稱為「文旦」或「文旦柚」。

至於如何挑出一顆優質文旦？教育部提供三項小撇步：「形狀、外表、重量」。選購時可挑果形勻稱、底部寬厚、有點像不倒翁的文旦；外觀油胞明顯、拿起來略沉手，代表果皮緊實、果肉含水量高。若購回後靜置約一至兩週，讓多餘水分自然蒸散，風味會更加香甜。

挑選柚子可從形狀、外表和重量來判斷。圖／擷取自教育部官方LINE

另外，許多人中秋節剝柚子時，喜歡用果皮當帽子拍照打卡，不過教育部提醒，柚子皮中的精油成分對貓狗皮膚具有刺激性，可能引發過敏或不適，呼籲民眾別讓毛孩戴「柚子帽」，才能安心過節。