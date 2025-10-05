快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

聯合新聞網／ 綜合報導
文旦是柚子的一種。圖／聯合報系資料照
文旦是柚子的一種。圖／聯合報系資料照

中秋節將至，除了烤肉、吃月餅，許多人也少不了準備柚子應景，不過多數人可能對於「文旦」與「柚子」是不是同一種水果感到疑惑。教育部近日在官方LINE發布圖卡，拋出問題「文旦是柚子，那柚子也是文旦嗎？」結果超過一半民眾答錯，顯示大眾對這對「兄弟果」仍相當混淆。

教育部指出，文旦只是柚子家族的一員，除了最常見的文旦外，柚子還有紅柚、大白柚、西施柚等品種。文旦屬於柑桔類果樹的一種，而柑桔類則包含橘子、柳丁、葡萄柚等多種熟悉的水果。

根據農業部資料，台灣栽種的文旦全名為「麻豆文旦」，早期由中國大陸引進後，在台南麻豆地區因環境與土壤條件促成品種突變，果肉更加香甜細緻，因此成為新的優良品系。雖然正式名稱是「麻豆文旦」，但因口語化習慣，多數人仍直接稱為「文旦」或「文旦柚」。

至於如何挑出一顆優質文旦？教育部提供三項小撇步：「形狀、外表、重量」。選購時可挑果形勻稱、底部寬厚、有點像不倒翁的文旦；外觀油胞明顯、拿起來略沉手，代表果皮緊實、果肉含水量高。若購回後靜置約一至兩週，讓多餘水分自然蒸散，風味會更加香甜。

挑選柚子可從形狀、外表和重量來判斷。圖／擷取自教育部官方LINE
挑選柚子可從形狀、外表和重量來判斷。圖／擷取自教育部官方LINE

另外，許多人中秋節剝柚子時，喜歡用果皮當帽子拍照打卡，不過教育部提醒，柚子皮中的精油成分對貓狗皮膚具有刺激性，可能引發過敏或不適，呼籲民眾別讓毛孩戴「柚子帽」，才能安心過節。

中秋 中秋節 柚子 文旦 水果 教育部

延伸閱讀

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

服這些藥吃柚要當心！她貪嘴每天1顆柚…肌肉痠痛尿呈深褐嚇就醫

水果創意料理金賞 文旦柚皮入菜切絲酥炸飄香

新北文旦展售會今明登場 柚子人體夾娃娃機、釣文旦吸睛有趣

相關新聞

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

高鐵「寧靜車廂」新規9月22日正式實施，旅旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，初期有3個月勸導期，1...

碳排放大PK！ 營養師揭中秋「烤肉陷阱」：這3招烤肉最環保

中秋節烤肉，台中榮總營養師室傳授「低碳」烤肉祕訣，「低碳」是「減少碳排放」，「碳排放之王」為牛肉，植物又比肉類最多可低5...

胃痛要當心！醫曝「沉默殺手」胃癌三大警訊 男性風險近兩倍

不少人都有胃痛經驗，但醫師提醒，其背後可能潛藏更大的危機。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書發文指出，胃癌是「最不喜歡驚動別人」的癌症，早期幾乎沒有明顯症狀，許多患者等到出現不適才就醫，往往已錯過黃金治療期。

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

中秋節將至，除了烤肉、吃月餅，許多人也少不了準備柚子應景。不過你知道嗎？「文旦」與「柚子」其實不是並列的兩種水果。教育部近日在官方LINE發布圖卡，拋出問題「文旦是柚子，那柚子也是文旦嗎？」結果超過一半民眾答錯，顯示大眾對這對「兄弟果」仍相當混淆。

被借錢怎麼婉拒？作家傳授「1句話」：體面又成功婉拒

說話的藝術很重要！知名作家黃大米近日分享了自己看到的「說話之道」覺得很厲害。一是帶禮物被朋友要求別帶了該怎麼回覆，二是如果有人向自己借錢該怎麼拒絕，兩個問題都讓她非常讚賞。

開車族安心！明日汽油價格不調整 柴油調降0.2元

台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。