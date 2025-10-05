中秋連假連4起追撞事故 國道下午地雷路段曝光「國5南向17時再上路」

今天是中秋連假第2天，截至今中午11時，上午各國道行車均大致順暢，但仍發生4起小客車追撞事故，交通部高公局研判今下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等15個路段，尤其建議國5南向用路人下午5時再出發，以避開國道壅塞時段。

今（5日）為中秋節連續假期第2日，截至上午11時，國道全線交通量為28.7百萬車公里，高公局預估，今日交通量為115百萬車公里。上午各國道行車均大致順暢。

但今上午仍發生4起追撞事故，10時19分於國1北向335.6公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時26分排除，造成後方車流回堵3公里；10時40分於國1北向87.5公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時55分排除，造成後方車流回堵3公里。

10時44分於國1南向346.4公里，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時08分排除，造成後方車流回堵5公里；11時05分於國1北向350.4公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時11分排除，造成後方車流回堵4公里。上述事故均影響整體車流順暢。

高公局指出，今日各地天氣預報大多為多雲到晴，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，另也預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。