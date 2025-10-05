快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假連4起追撞事故 國道下午地雷路段曝光「國5南向17時再上路」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1北向350.4公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
國1北向350.4公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供

今天是中秋連假第2天，截至今中午11時，上午各國道行車均大致順暢，但仍發生4起小客車追撞事故，交通部高公局研判今下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等15個路段，尤其建議國5南向用路人下午5時再出發，以避開國道壅塞時段。

今（5日）為中秋節連續假期第2日，截至上午11時，國道全線交通量為28.7百萬車公里，高公局預估，今日交通量為115百萬車公里。上午各國道行車均大致順暢。

但今上午仍發生4起追撞事故，10時19分於國1北向335.6公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時26分排除，造成後方車流回堵3公里；10時40分於國1北向87.5公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時55分排除，造成後方車流回堵3公里。

10時44分於國1南向346.4公里，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時08分排除，造成後方車流回堵5公里；11時05分於國1北向350.4公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時11分排除，造成後方車流回堵4公里。上述事故均影響整體車流順暢。

高公局指出，今日各地天氣預報大多為多雲到晴，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，另也預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，以節省寶貴時間。另外，用路人可透過高公局1968網站及App，或於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國1北向87.5公里處發生3輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
國1北向87.5公里處發生3輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
國1南向346.4公里發生3輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
國1南向346.4公里發生3輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
國1北向335.6公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
國1北向335.6公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供

高公局 國道

延伸閱讀

中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光

中秋連假第二天 國5下午1時起高乘載管制

中秋連假第2日湧現觀光旅遊車潮 15處省道地雷路段曝光

中秋連假傳意外 台中南屯六旬婦墜落社區車道身亡

相關新聞

中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

開車族安心 明日汽油價格不調整 柴油調降0.2元

台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95...

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

高鐵「寧靜車廂」新規9月22日正式實施，旅旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，初期有3個月勸導期，1...

中秋連假連4起追撞事故 國道下午地雷路段曝光「國5南向17時再上路」

今天是中秋連假第2天，截至今中午11時，上午各國道行車均大致順暢，但仍發生4起小客車追撞事故，交通部高公局研判今下午重點...

地牛翻身！花蓮規模4.3地震 5縣市有感

地牛翻身！花蓮中午12時13分發生規模4.3地震，包括花蓮等5縣市有感，最大震度都是1級。

讀饗時光 EP156｜後蛋黃酥時代 中秋烘焙的下一個爆品？

台灣中秋節的應景糕餅，早年有台式綠豆椪、廣式月餅，這幾年大家瘋狂著迷蛋黃酥。再熱銷的商品，消費者也會有想換口味的一天。後蛋黃酥時代的中秋節，下一款烘焙爆品是什麼？台北東區烘焙名店巢屋Libreadry創辦人蔡瑞通這麼看……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。