黑心豬大腸全下肚了！ 屏東和生市場豬腸攤商進貨180公斤賣光光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局本月1日會同檢調等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／讀者提供
屏東縣衛生局本月1日會同檢調等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。圖／讀者提供

台北市百威食品公司在屏東縣長治鄉租賃加工場涉嫌使用工業雙氧水漂白大腸再販售給下游業者，食藥署昨公布該公司銷售紀錄帳冊，分別流入台北市、屏東縣、高雄市與桃園市；屏東縣衛生局追查，在屏東市和生市場販賣豬腸的攤商邱姓業者，進貨180公斤已全部賣給散戶，無庫存。

中秋節前夕爆發黑心豬大腸食安事件，屏東地檢署調查，百威公司楊姓負責人與員工，涉嫌將部分已病變的豬大腸浸泡在工業級雙氧水（過氧化氫） 漂白後，販售給不知情其他廠商，從中謀取不法利益。

檢方在本月1日依法搜索，當天在長治鄉租賃加工場查扣浸泡漂白所用相關工具，檢方訊問後楊姓負責人與另三名員工，分別以50萬到8萬元不等交保，檢方將持續追查售出流向與數量。

食藥署昨晚公布百威食品公司銷售帳冊的紀錄，屏東作業場所封存1萬1664公斤豬腸，新北市倉庫封存940公斤豬腸。B級大腸販售到台北寧夏市場陳先生、屏東縣邱姓業者、高雄市吳姓業者。另外白小腸則銷往桃園市大長順食品公司。 B級大腸與白小腸則是品項不同。

屏東縣衛生局行政調查，屏東邱姓業者在屏東市和生市場販賣豬腸的攤商，進貨180公斤，賣給散戶，全部賣完了，無庫存。

屏東地檢署對於偵辦黑心豬大腸案仍三緘其口，僅表示持續偵查，偵查不公開。

除了追查下游流向，豬內臟來源，溯源也將是追查重點之一；屏東縣衛生局提醒，民眾購買避免選購「過白、過亮、來路不明」的食品，食用後若有身體不適應立即就醫，也籲食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全。

衛生局

中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

中秋節將至，除了烤肉、吃月餅，許多人也少不了準備柚子應景。不過你知道嗎？「文旦」與「柚子」其實不是並列的兩種水果。教育部近日在官方LINE發布圖卡，拋出問題「文旦是柚子，那柚子也是文旦嗎？」結果超過一半民眾答錯，顯示大眾對這對「兄弟果」仍相當混淆。

開車族安心 明日汽油價格不調整 柴油調降0.2元

台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95...

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

高鐵「寧靜車廂」新規9月22日正式實施，旅旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機、講電話虛至車廂玄關處，初期有3個月勸導期，1...

碳排放大PK！ 營養師揭中秋「烤肉陷阱」：這3招烤肉最環保

中秋節烤肉，台中榮總營養師室傳授「低碳」烤肉祕訣，「低碳」是「減少碳排放」，「碳排放之王」為牛肉，植物又比肉類最多可低5...

中秋連假連4起追撞事故 國道下午地雷路段曝光「國5南向17時再上路」

今天是中秋連假第2天，截至今中午11時，上午各國道行車均大致順暢，但仍發生4起小客車追撞事故，交通部高公局研判今下午重點...

