黑心豬大腸全下肚了！ 屏東和生市場豬腸攤商進貨180公斤賣光光

台北市百威食品公司在屏東縣長治鄉租賃加工場涉嫌使用工業雙氧水漂白豬大腸再販售給下游業者，食藥署昨公布該公司銷售紀錄帳冊，分別流入台北市、屏東縣、高雄市與桃園市；屏東縣衛生局追查，在屏東市和生市場販賣豬腸的攤商邱姓業者，進貨180公斤已全部賣給散戶，無庫存。

中秋節前夕爆發黑心豬大腸食安事件，屏東地檢署調查，百威公司楊姓負責人與員工，涉嫌將部分已病變的豬大腸浸泡在工業級雙氧水（過氧化氫） 漂白後，販售給不知情其他廠商，從中謀取不法利益。

檢方在本月1日依法搜索，當天在長治鄉租賃加工場查扣浸泡漂白所用相關工具，檢方訊問後楊姓負責人與另三名員工，分別以50萬到8萬元不等交保，檢方將持續追查售出流向與數量。

食藥署昨晚公布百威食品公司銷售帳冊的紀錄，屏東作業場所封存1萬1664公斤豬腸，新北市倉庫封存940公斤豬腸。B級大腸販售到台北寧夏市場陳先生、屏東縣邱姓業者、高雄市吳姓業者。另外白小腸則銷往桃園市大長順食品公司。 B級大腸與白小腸則是品項不同。

屏東縣衛生局行政調查，屏東邱姓業者在屏東市和生市場販賣豬腸的攤商，進貨180公斤，賣給散戶，全部賣完了，無庫存。

屏東地檢署對於偵辦黑心豬大腸案仍三緘其口，僅表示持續偵查，偵查不公開。

除了追查下游流向，豬內臟來源，溯源也將是追查重點之一；屏東縣衛生局提醒，民眾購買避免選購「過白、過亮、來路不明」的食品，食用後若有身體不適應立即就醫，也籲食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全。