李遠觀賞「瑯嶠風雲」 屏東恆春落山風隱喻台灣人韌性

中央社／ 台北5日電

屏東縣政府攜手明華園戲劇總團，恆春建城150週年史詩大戲「瑯嶠風雲」於4日演出。文化部長李遠觀賞後表示，落山風固然嚴酷，但也帶來機會，並隱喻了台灣人的強悍與韌性。

「瑯嶠風雲」以史料與鄉野傳奇改編，恆春人一磚一瓦建造恆春城，1895年甲午戰敗清廷割台，義軍為守護家園發動二次圍城，集結抵抗日軍。劇中以恆春在地「搶孤」、「牽罟」等民間活動作為圍城戰術，展現恆春人的團結，更以落山風設計「空降奇兵」的高空表演，重現先人英勇捍衛家園的堅韌精神。

李遠在臉書上表示，看過劇集「斯卡羅」之後，大家對恆春這段幾乎被大家忽略的歷史有了初步了解，「明華園這齣現代改良版的歌仔戲編導相當強，用非常快的節奏，分二十個章節，每一小章節就只有一個簡單情節和強烈情緒轉折，加上台上台下的互動巧思，做到觀眾和台上的演員同悲同喜。」

「瑯嶠風雲」由台灣傳統戲曲小生孫翠鳳領軍，第三代旦角陳昭婷、嫡傳弟子文武小生李郁真共同擔綱，並集結第三代武生陳子豪、旦角晨翎、新秀生角吳米娜及新生代丑角陳彥名同台飆戲。孫翠鳳飾演主角「張福傳」，氣勢十足、情感飽滿的歌聲，傳遞恆春人義無反顧的勇氣。

李遠稱讚劇情編排不落俗套，每個角色並非「非黑即白」，而是各自有人性的掙扎與怯弱；恆春的落山風也成為全劇巧喻，對應台灣的歷史宿命，但也隱喻台灣人的強悍與韌性，能夠化艱困為機會，存活下來。

昨晚李遠與總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米及在地民眾一同觀賞。李遠表示，上次來恆春古城視察修復情況，「我心裡就在想，如果能夠在恆春古城聯福磚窯前的草皮辦大型活動該有多麼好？今晚真的夢想成真。」

此外，李遠感謝這趟感受到很多人對他的支持，「我可以感受到那份真誠，我不寂寞。」

