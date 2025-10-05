快訊

中秋節賞月機率高 氣象署：哈隆颱風增強中周三為路徑轉向關鍵期

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣今、明兩天仍受高壓影響，天氣相當穩定，高溫炎熱。聯合報系資料照片

明天就是中秋節，中央氣象署預報員林定宜上午指出，今明兩天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，中秋節賞月機率高。至於凌晨生成的哈隆颱風未來有增強趨勢，周三為路徑轉向關鍵時間點，周二起帶來東北風，北部及東半部有局部短暫雨；若周五、周六順利轉向，對台灣天氣影響不大。

林定宜表示，目前西北太平洋有兩個颱風，除在海南島東方的中颱麥德姆，原TD25今天凌晨2時生成為哈隆颱風。麥德姆逐漸會往海南島、雷州半島及兩廣附近，晚上已登陸雷州半島附近，對台灣沒有什麼影響。

目前在日本南南東方海面的哈隆颱風，林定宜說，未來兩、三天偏西及西北西方向往琉球附近海面行進，預估周三(8日)到琉球東方海面時，會有一些變數。太平洋高壓如果比較強會略為偏西，如果太平洋高壓較弱會偏北轉東北方向行進，周三為關鍵期，目前普遍預估路徑為到琉球東方海面會轉向，但秋颱有不確定性，需加以留意。

林定宜表示，台灣今、明兩天仍受高壓影響，天氣相當穩定。哈隆颱風預計周二抵達琉球東方、日本南方海面，為台灣帶來東北風，東北風增強，基隆北海岸、大台北、東北部等迎風面地區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，周三、周四哈隆颱風在轉向過程將帶來東北風，北部及東半部有局部短暫雨，國慶日周五、周六若哈隆颱風順利轉向，對台灣天氣影響就不大，但若高壓勢力偏強，就可能往東海附近移動。

降雨方面，林定宜指出，今天午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。明天中秋節仍受高壓影響，天氣仍穩定，晚間欣賞圓月機會高。

林定宜表示，周二受東北風影響，基隆北海岸、大台北及宜蘭不定時有局部短暫雨，中南部午後有局部短暫雷陣雨。周三、周四東北風影響，北部及東半部水氣較多，中南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。周五、周六迎風面水氣略為減少，僅東南部及恆春不定時有短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

溫度方面，林定宜說，今天西半部高溫約34度，東半部31至32度，大台北及中南部近山區有局部36度以上高溫機率。周二起東北風稍微增強，北部及東北部溫度略降；周三、周四哈隆颱風帶來東北風影響，北部、東半部溫度降到32度，周五、周六又會回升。

此外，今天南部及澎湖有長浪發生機率，周三晚間起受哈隆颱風影響，基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春也有長浪。明天到周五適逢年度大潮，新北到台中沿海發生長浪機率高。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供
