快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲甘芝萁／台北即時報導
昨（4）日長榮航空BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，傳出不慎將機尾擦地，所幸僅輕微擦挫傷。圖／截自桃園機場YouTube
昨（4）日長榮航空BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，傳出不慎將機尾擦地，所幸僅輕微擦挫傷。圖／截自桃園機場YouTube

長榮航空昨驚傳2架飛機出現機尾擦地意外，近日剛改艙完的長榮航空首架787 B-17881，昨下午從上海浦東國際機場回來執飛BR711落地途中，傳出不慎將機尾擦地，所幸重飛後再次執行落地標準作業程序，僅輕微擦挫傷；另原訂昨天從大阪返台的BR177也傳出在大阪關西機場遭擦撞，兩架飛機均暫時無法派遣。

昨天是中秋連假第1天，長榮航空卻意外連連，長榮航空首架787 B-17881近期才剛改艙完畢，卻傳出昨天下午1時45分從上海浦東國際機場回來執飛BR711，下午3時17分返台時，不慎於桃園機場05L跑道機尾擦地，所幸正副機長反應很快，重飛再次執行落地標準作業程序後僅造成輕微挫傷，機尾保護裝置（Tail Strike Protection System）受損。

此外，昨天原本要從大阪飛回桃園的BR177，也傳出在大阪關西國際機場，於地面作業途中不慎遭擦撞，因此被迫取消。

對此，長榮航空說明，昨（4）日BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，機長通報航管及機務，重飛時出現異常訊息。

機務人員進行航機檢查，發現航機尾部防撞探測條尖端有磨損，航機進行防撞條更換檢修後，並經波音回覆確認結構無虞，已向民航局申請恢復適航。

另外，昨（4）日BR177大阪-桃園航班抵達關西國際機場停妥後，左側機身被作業中的空橋碰撞，為確保飛航安全，航機將進行檢查。

長榮航空表示，當下已於登機門提供點心和飲水以及餐券，並協助旅客簽轉其他航班返台、部分旅客改搭隔日航班，造成旅客行程不便，長榮航空深感歉意。

昨（4）日長榮航空BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，傳出不慎將機尾擦地，所幸僅輕微擦挫傷。圖／民眾提供
昨（4）日長榮航空BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，傳出不慎將機尾擦地，所幸僅輕微擦挫傷。圖／民眾提供
昨（4）日長榮航空BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，傳出不慎將機尾擦地，所幸僅輕微擦挫傷。圖／民眾提供
昨（4）日長榮航空BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，傳出不慎將機尾擦地，所幸僅輕微擦挫傷。圖／民眾提供

桃園機場 長榮 大阪

延伸閱讀

長榮航達拉斯、桃園班機 首航

「手提包燒大洞」大阪地鐵心齋橋站驚傳行動電源起火 御堂筋線一度全線停駛

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙來襲班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」

相關新聞

中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

中秋烤肉怕囤積脂肪 醫授5招避免變胖、血糖飆高

中秋假期，月餅、烤肉不可少，不過糕餅甜點吃多了，血糖容易飆高，燒烤的熱量隨便就破千卡，導致體重增加。減重專科暨家醫科醫師...

中秋節賞月機率高 氣象署：哈隆颱風增強中周三為路徑轉向關鍵期

明天就是中秋節，中央氣象署預報員林定宜上午指出，今明兩天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，中秋節賞月機率高。至於凌晨生成的...

中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光

長榮航空昨驚傳2架飛機出現機尾擦地意外，近日剛改艙完的長榮航空首架787 B-17881，昨下午從上海浦東國際機場回來執飛B...

2歲以下呼吸道融合病毒來勢洶洶 醫：及早預防很重要

呼吸道融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見原因之一，根據資料統計，台灣每年約有1000名嬰幼兒因RSV感染...

回響／不怕曬了！北市打造「街頭家具」 要做得比韓國遮陽傘更美

本報陽光專題「步行城市待改善」，探討城市的遮蔭空間、騎樓紋理斷掉的困境等。北市目前著手打造兼具城市美學的遮蔭設施，猶如散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。