中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

2025-10-05 10:50