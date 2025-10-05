聽新聞
中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光
長榮航空昨驚傳2架飛機出現機尾擦地意外，近日剛改艙完的長榮航空首架787 B-17881，昨下午從上海浦東國際機場回來執飛BR711落地途中，傳出不慎將機尾擦地，所幸重飛後再次執行落地標準作業程序，僅輕微擦挫傷；另原訂昨天從大阪返台的BR177也傳出在大阪關西機場遭擦撞，兩架飛機均暫時無法派遣。
昨天是中秋連假第1天，長榮航空卻意外連連，長榮航空首架787 B-17881近期才剛改艙完畢，卻傳出昨天下午1時45分從上海浦東國際機場回來執飛BR711，下午3時17分返台時，不慎於桃園機場05L跑道機尾擦地，所幸正副機長反應很快，重飛再次執行落地標準作業程序後僅造成輕微挫傷，機尾保護裝置（Tail Strike Protection System）受損。
此外，昨天原本要從大阪飛回桃園的BR177，也傳出在大阪關西國際機場，於地面作業途中不慎遭擦撞，因此被迫取消。
對此，長榮航空說明，昨（4）日BR711 浦東-桃園航班，航機於桃園機場進場重飛落地後，機長通報航管及機務，重飛時出現異常訊息。
機務人員進行航機檢查，發現航機尾部防撞探測條尖端有磨損，航機進行防撞條更換檢修後，並經波音回覆確認結構無虞，已向民航局申請恢復適航。
另外，昨（4）日BR177大阪-桃園航班抵達關西國際機場停妥後，左側機身被作業中的空橋碰撞，為確保飛航安全，航機將進行檢查。
長榮航空表示，當下已於登機門提供點心和飲水以及餐券，並協助旅客簽轉其他航班返台、部分旅客改搭隔日航班，造成旅客行程不便，長榮航空深感歉意。
