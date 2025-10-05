國旅6成出遊選擇自駕 雙鐵比率逐年增

快訊

中央社／ 台北5日電

根據觀光署調查，台灣民眾國旅仍習慣使用自駕，去年選擇自駕旅客超過6成，不過利用捷運、公民營客運、台鐵及高鐵的比率增加，顯示台灣旅客有逐步使用大眾工具出遊的趨勢。

觀光署日前公布113年台灣旅遊狀況調查，調查中發現去年台灣民眾國旅仍有6成以上選擇自駕，但已經較112年減少3.8個百分點，而利用捷運、公民營客運、台鐵及高鐵的比率分別增加1.7、1.7、0.6及0.6個百分點。

觀光署指出，這顯示台灣旅客有逐步使用大眾工具出遊的趨勢，且大眾運輸的即時交通資訊提供及預訂各類交通工具讓旅客更加便捷。

若按照各年齡層來看，調查中顯示60歲以上的樂齡族、中壯年旅遊、青年旅遊都是使用自用汽車的比例最高。另外，青年旅遊選擇搭乘捷運、自用機車、雙鐵高於全體，顯示永續旅遊已開始向下扎根。

觀光署指出，為便利國內外旅客旅遊，自113年起整合高鐵、台鐵、都會捷運與台灣好行，陸續推出外籍旅客適用的「Taiwan PASS-高鐵版」及國內外旅客通用的「Taiwan PASS-台鐵版」，全年銷售約2.5萬張，廣受國內外旅客喜愛。

另外，雖然台灣旅客出境旅客人次創新高，但根據觀光署調查，113年從事國內旅遊的比率為90.8%，從事出國旅遊的比率為34.6%，平均每人國內旅遊次數為10.46次，平均每人出國次數為0.72次，且有7成的出國旅客不會因為出國就減少國旅意願，消費也較僅國旅者還高。

觀光署指出，113年國人國內旅次中，有63.4%屬居住地區內旅遊，而出國旅次中到訪亞洲地區有9成，並以到訪日本最多，其次依序是大陸、韓國。

若以旅客的居住地分析，會發現北部地區旅客國旅跟出國的比率都較中南部地區高，觀光署說，調查顯示有國內旅遊以居住北部地區者最多占47.3%，其次是南部地區占25.9%。而出國旅遊亦以居住北部地區者最多占53.5%，南部地區占21.5%。

由於外界常傳出國旅比出國還要貴，觀光署說，根據調查113年國人國內旅遊總支出為新台幣5158億元，出國旅遊消費（含國際機票費用）總支出新台幣9358億元。

出國旅遊 觀光署

