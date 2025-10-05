來台旅客去夜市比例高 9成旅客都會購物

根據觀光署最新調查顯示，有超過8成的來台旅客都會安排逛台灣夜市，其中又以饒河街夜市最受來台旅客歡迎。另外，調查中顯示有92%的外籍旅客在台期間主要的活動是購物。

交通部觀光署日前公布113年來台旅客消費及動向調查，在95%信賴區間下，抽樣誤差小於0.013。

調查中顯示113年來台旅客平均停留夜數6.98夜，較112年減少，而日均消費182.83美元（約新台幣5521元），成長1.2%，其中以美國旅客居冠，達238.86美元。

觀光署指出，根據調查，113年來台旅客有超過4成5的旅客是近5年來首次訪台，且整體來旅客中，主要遊覽景點為夜市、台北101、西門町跟九份。

來台旅客喜歡的前3大夜市為饒河街夜市、士林夜市跟寧夏夜市，顯示夜市是台灣觀光很重要的元素之一。

而台灣的美食、夜市等也讓外國旅客留下深刻印象，觀光署表示，根據調查，受訪旅客此次來台經驗對台灣留下的深刻印象依序為美食佳餚、逛夜市、自然風光。

至於來台旅客最喜歡的景點部分，觀光署表示，根據調查日月潭奪冠，其次則是九份，淡水則排名第3名。

觀光署指出，調查中也發現旅客在台灣期間購物比例超過9成，顯示旅客到了景點都會購買紀念品或伴手禮等，讓購物比例飆高，而8成旅客會去逛夜市，排名第3的則是參觀古蹟。

若以各市場來看，觀光署說，來台旅客中不論是團體旅客或者自由行旅客，購買名產或特產的比例最高，但團體旅客購物的第2名則為茶葉，自由行則是服飾或相關配件。

消費結構上，觀光署說，將4個來台主要目的相比較，以業務目的旅客在台消費力為最高，其次依序為國際會議或展覽目的旅客、觀光目的旅客與探親或訪友目的旅客。

就購物費而言，調查顯示，以國際會議或展覽目的旅客最高，其次依序為業務目的旅客、 觀光目的旅客、探親或訪友目的旅客。