「鯨之謎」交響音樂會亞洲首演 NSO樂音喚永續

「鯨之謎」交響音樂會亞洲首演昨天在台中圓滿戶外劇場登場，上千名觀眾到場聆聽鄭立彬指揮NSO國家交響樂團演出，搭配國家地理頻道高畫質影像與鯨鳴，既浪漫又具永續意義。

「鯨之謎」交響音樂會由台中市政府文化局主辦、台積公司及台積電文教基金會ESG公益贊助，正好遇到「世界動物日」舉行，整場音樂會演出1個半小時毫無冷場，主題關注生態關懷，再加上免費入場，也讓這場亞洲首演成就了藝術、公益與永續的三贏。

昨天傍晚就有家長帶著孩子在圓滿戶外廣場旁野餐，遠離手機，準備晚上聆賞音樂會；當鯨魚龐大漂亮的尾鰭優雅沒入海洋濺起水花，搭配NSO國家交響樂團遼闊樂音，深具啟發。指揮鄭立彬熟悉電影交響音樂會形式，耳機加上樂譜與影像螢幕在指揮台上並置，挑戰樂音與影像分秒不差，也滿足了滿場觀眾的視覺與聽覺。

不少民眾看完之後在策畫單位牛耳藝術的臉書上留言表示，在10月4日「世界動物日」這天能因為這場音樂會，認識了白鯨、抹香鯨、虎鯨、獨角鯨與座頭鯨，非常開心；也有民眾留言，「這一夜真的被音樂、影像與海洋的力量深深感動」。

台中市長盧秀燕致詞表示，市府選在10月4日「世界動物日」這天舉辦，目的正是為喚起社會對環境永續與動物保育的重視，共同關懷地球生態。活動透過清華大學博士焦傳金的演前導聆，分享鯨魚冷知識，讓民眾不但了解了鯨豚生態，也更能進入「鯨之謎」交響音樂會的海洋世界。