2歲以下呼吸道融合病毒來勢洶洶 醫：及早預防很重要

呼吸道融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見原因之一，根據資料統計，台灣每年約有1000名嬰幼兒因RSV感染住院，其中9成發生在2歲以下孩童，近月RSV感染個案更有逐漸增加趨向，奇美醫院兒科部主治醫師黃筱倫也呼籲，及早預防很重要。

黃筱倫表示，根據國健署近年統計，台灣每10名新生兒就有1名早產兒，而RSV更是嬰幼兒住院的「大魔王」，尤其早產兒、慢性肺病、先天性心臟病等高風險嬰幼兒，RSV感染不僅可能引發呼吸衰竭，還可能具有閘門效應，高達3成RSV感染嬰幼兒可能併發肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌等其他細菌感染，導致疾病嚴重度增加，並延長住院天數。

他也分享案例，一名2個月大的早產男嬰，住院時已出現咳嗽有痰、流鼻水及發燒等症狀，經急診收治並進行胸部X光檢查，發現男嬰雙側上肺瀰漫狀浸潤，經核酸檢驗確診為RSV感染，因其出生時不符合當時健保適應症，未曾施打RSV單株抗體。

黃筱倫提到，男嬰的姊姊先前也有相關症狀，推測為主要傳染源，而男嬰原在未接受抗生素治療下已退燒，但第3天卻再度發燒並出現呼吸衰竭與低血氧，進一步檢查發現感染併發肺炎鏈球菌細菌感染，趕緊給予適當抗生素治療，終於在住院17天完成抗生素療程後康復出院。

黃筱倫說，RSV感染後具有高感染、高重症、高插管及高誘發氣喘等4大威脅，且RSV目前缺乏特效抗病毒藥物，也尚未有兒童RSV疫苗，僅有母體疫苗施打，因此，單株抗體成為目前最有效、最即時的預防策略。

黃筱倫提到，衛福部今年6月起擴大RSV短效型單株抗體的健保給付範圍，將適用對象從原先的未滿33周早產兒，進一步涵蓋至未滿36周早產兒，預計每年有8600名早產兒受惠，為家長省下最高6萬元的醫療費用外，奇美醫院於今年9月引進施打自費RSV「長效型單株抗體」，只需接種1劑，即可提供長達半年以上的保護力。

黃筱倫強調，在台灣RSV流行季節並不明顯，全年都有病例，對於嬰幼兒與家長來說，RSV的威脅幾乎無所不在，若孩子出現發燒、劇烈咳嗽、呼吸急促或伴隨喘鳴聲，應及早就醫；高風險族群與具環境危險因子的嬰幼兒，也應盡早施打單株抗體，降低重症與住院機率。