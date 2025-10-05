快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

2歲以下呼吸道融合病毒來勢洶洶 醫：及早預防很重要

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院兒科部主治醫師黃筱倫表示，呼吸道融合病毒來勢洶洶，2歲以下嬰幼兒幾乎無一倖免，呼籲家長應盡早帶高風險嬰幼兒施打單株抗體，降低重症與住院機率等危險警訊。圖／奇美醫院提供
奇美醫院兒科部主治醫師黃筱倫表示，呼吸道融合病毒來勢洶洶，2歲以下嬰幼兒幾乎無一倖免，呼籲家長應盡早帶高風險嬰幼兒施打單株抗體，降低重症與住院機率等危險警訊。圖／奇美醫院提供

呼吸道融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見原因之一，根據資料統計，台灣每年約有1000名嬰幼兒因RSV感染住院，其中9成發生在2歲以下孩童，近月RSV感染個案更有逐漸增加趨向，奇美醫院兒科部主治醫師黃筱倫也呼籲，及早預防很重要。

黃筱倫表示，根據國健署近年統計，台灣每10名新生兒就有1名早產兒，而RSV更是嬰幼兒住院的「大魔王」，尤其早產兒、慢性肺病、先天性心臟病等高風險嬰幼兒，RSV感染不僅可能引發呼吸衰竭，還可能具有閘門效應，高達3成RSV感染嬰幼兒可能併發肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌等其他細菌感染，導致疾病嚴重度增加，並延長住院天數。

他也分享案例，一名2個月大的早產男嬰，住院時已出現咳嗽有痰、流鼻水及發燒等症狀，經急診收治並進行胸部X光檢查，發現男嬰雙側上肺瀰漫狀浸潤，經核酸檢驗確診為RSV感染，因其出生時不符合當時健保適應症，未曾施打RSV單株抗體。

黃筱倫提到，男嬰的姊姊先前也有相關症狀，推測為主要傳染源，而男嬰原在未接受抗生素治療下已退燒，但第3天卻再度發燒並出現呼吸衰竭與低血氧，進一步檢查發現感染併發肺炎鏈球菌細菌感染，趕緊給予適當抗生素治療，終於在住院17天完成抗生素療程後康復出院。

黃筱倫說，RSV感染後具有高感染、高重症、高插管及高誘發氣喘等4大威脅，且RSV目前缺乏特效抗病毒藥物，也尚未有兒童RSV疫苗，僅有母體疫苗施打，因此，單株抗體成為目前最有效、最即時的預防策略。

黃筱倫提到，衛福部今年6月起擴大RSV短效型單株抗體的健保給付範圍，將適用對象從原先的未滿33周早產兒，進一步涵蓋至未滿36周早產兒，預計每年有8600名早產兒受惠，為家長省下最高6萬元的醫療費用外，奇美醫院於今年9月引進施打自費RSV「長效型單株抗體」，只需接種1劑，即可提供長達半年以上的保護力。

黃筱倫強調，在台灣RSV流行季節並不明顯，全年都有病例，對於嬰幼兒與家長來說，RSV的威脅幾乎無所不在，若孩子出現發燒、劇烈咳嗽、呼吸急促或伴隨喘鳴聲，應及早就醫；高風險族群與具環境危險因子的嬰幼兒，也應盡早施打單株抗體，降低重症與住院機率。

RSV 早產兒 抗生素

延伸閱讀

嬰幼兒死亡率高日本3倍 台大兒醫拍片盼扭轉兒科印象：別再強調少子化

一年逾1.3萬熟齡住院！RSV呼吸道融合病毒成高齡殺手

RSV全齡防治／一人接種，兩人受惠　林芯伃：孕婦施打RSV疫苗可保護新生兒

RSV全齡防治／長者威脅遠超想像！蒲若芳：缺乏本土數據恐使政策失準

相關新聞

中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

中秋烤肉怕囤積脂肪 醫授5招避免變胖、血糖飆高

中秋假期，月餅、烤肉不可少，不過糕餅甜點吃多了，血糖容易飆高，燒烤的熱量隨便就破千卡，導致體重增加。減重專科暨家醫科醫師...

中秋節賞月機率高 氣象署：哈隆颱風增強中周三為路徑轉向關鍵期

明天就是中秋節，中央氣象署預報員林定宜上午指出，今明兩天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，中秋節賞月機率高。至於凌晨生成的...

中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光

長榮航空昨驚傳2架飛機出現機尾擦地意外，近日剛改艙完的長榮航空首架787 B-17881，昨下午從上海浦東國際機場回來執飛B...

2歲以下呼吸道融合病毒來勢洶洶 醫：及早預防很重要

呼吸道融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見原因之一，根據資料統計，台灣每年約有1000名嬰幼兒因RSV感染...

回響／不怕曬了！北市打造「街頭家具」 要做得比韓國遮陽傘更美

本報陽光專題「步行城市待改善」，探討城市的遮蔭空間、騎樓紋理斷掉的困境等。北市目前著手打造兼具城市美學的遮蔭設施，猶如散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。