抹片檢查非異性戀專屬 女同志勿忽視HPV風險

中央社／ 台北5日電

同志同樣有HPV感染風險，抹片檢查非異性戀專屬；「走進診間的患者，我不會區分性傾向」，醫師提醒，只要是生理女性、有性行為，不論性傾向，符合年齡者應定期子宮頸癌篩檢。

大部分子宮頸癌是經性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，HPV感染後多會自行痊癒，少部分會持續感染刺激細胞，再加上其他危險因子，易轉變為子宮頸癌，這段潛伏期可能長達10年，子宮頸癌早期無明顯症狀，更不易察覺。

台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧告訴中央社記者，「走進診間的患者，我不會去區分她們的性傾向」，都是需要醫療服務的人，醫療人員職責就是在當下提供最適合的檢查與治療。只要是生理女性，有過性行為，不論性傾向，符合檢查資格，她都要主動詢問是否需要相關檢查。

國內外文獻都指出，一般人可能認為女同志未與男性發生性行為，女女性行為不會有性傳染病發生危險，事實上，性傳染病可能因擦傷或情趣用品體液接觸傳播，甚至可能透過女性雙性戀者，在其他女同志不知情及沒有防護措施之下繼續傳播。

國外從2001年、2006年就陸續有研究指出，女同志有較高乳癌、子宮頸癌比例，與害怕醫療體系對同志偏見而缺乏就醫意願、醫療團隊對女同志婦科問題的疏忽等，甚至有一些女同志會因為對身體意象的不認同，因而排斥乳房和子宮抹片檢查，導致較高健康風險。

英國透過國民健康服務系統提醒，與女性發生性關係的女性，在性行為期間仍然可能感染HPV，鼓勵所有25至64歲女性定期接受子宮頸癌篩檢；反觀台灣，國內早在2009年就有論文點出，女同志安全性行為的資訊分散，但至今未有官方出版的女同志抹片檢查衛教文宣。

黃馨慧表示，確實在診間遇過不少女同志身分的患者，因為過去缺乏子宮頸癌的抹片檢查經驗，可能會問「我是同志，也需要做婦科檢查嗎？」，只要在診間裡做好衛教，讓她們了解檢查的目的和重要性，心理準備充分後，通常就不會特別緊張。

