「健康台灣」漏接女同志 醫籲加強癌篩認知

女同志對感染HPV罹癌認知不足、醫療端拒絕女同志抹片檢查頻傳，女同志被「健康台灣」癌防網漏接；醫界提醒，台灣已是性別友善國家，官方應提升性多樣LGBT+族群的癌篩認知。

子宮頸癌是常見且可預防的癌症，大部分子宮頸癌是經性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，雖台灣已是多元開放社會，民眾友善包容性多樣LGBT+族群，但女同志的子宮頸健康卻長期被忽視，官方至今沒有特別設計女同志抹片檢查衛教文宣、媒體也幾乎未著墨。

婦產科醫學會常務理事蔡永杰告訴中央社記者，只要有性行為都可能感染HPV，不是女女就可以豁免，感染不分性傾向，尤其現代人交友較廣泛，應提高警覺，定期篩檢、接種疫苗建立防線；台灣是包容多元性傾向的國家，關心多元性別族群健康非常重要，由官方提醒有其必要性。

國內早在2009年就有論文點出，台灣同志安全性行為從疾病為出發點，長期只關注男同志，當時已提出建議建立官方女同志健康統計資料，公部門公信力較能使人信服；衛生政策應包含多元性別，非將異性戀預設模式套用在全部教材，忽略不同性別族群之間的差異。

這篇論文也提到，政府應運用公部門資源，提升女同志議題能見度，攜手民間團體研擬女同志性教育手冊，增加安全性行為資源可近性；提供醫療人員的LGBT+性別再教育，避免醫療人員對女同志健康議題不熟悉，使醫療環境不友善，間接影響女同志對抹片檢查等癌篩意願。

篩檢才能及早發現、及早治療，衛生福利部國民健康署推動「提升早期癌症篩檢」，為「健康台灣」目標，今年起更擴大補助子宮頸抹片檢查、HPV檢測；但面對提升LGBT+族群的癌篩認知議題，如是否考慮在6月同志驕傲月、10月台灣同志大遊行時，加強女同志做子宮頸癌篩檢等，態度保守。

國健署透過文字回應中央社，有性行為的女性均有感染HPV的風險，每年均有規劃公費癌症篩檢衛教宣導，並以「符合公費篩檢條件的對象」為主，強調定期篩檢的重要性，支持地方政府衛生局、醫療院所及各界社群團體，在各類活動中共同推廣癌症篩檢相關資訊。