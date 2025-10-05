擴大肺癌篩檢「勞動者不如抽菸者」 工藝團體：高風險勞工未納入

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
電腦斷層肺篩檢吸菸者是受關注族群，工藝團體批粉塵高風險勞動者未受重視。圖／讀者提供

政府今年起擴大擴大肺癌篩檢服務，國民健康署下修具肺癌家族史者篩檢年齡（男性45歲、女性40歲），並放寬重度吸菸者條件，符合資格者每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層(簡稱LDCT)檢查。但工藝團體卻批評，「勞動者遠不如抽菸者」，政府未把高風險行業納入免費健保給付範圍。

他說，例如陶藝、石雕家長年接觸土、釉藥及粉塵，其中俗稱的石英長期吸入會導致「矽肺症」，纖維化後會增加肺癌風險。重金屬鉛、鉻等若以粉塵形式吸入肺部，部分會沉積在肺泡，長期刺激也有致癌風險。

工藝團體表示，窯燒過程所釋出的硫化物等也會損害呼吸道，從業者肺部疾病風險高，卻因不符合健保「抽菸史、家族病史或曝露高風險行業」的規範，只能選擇自費低劑量電腦斷層檢查。

葉姓陶藝家表示，她20年來參展、得獎都有職業歷程紀錄，卻換不來健保篩檢的保障；可能只要口頭說自己抽了20年的菸，就能立即獲得免費健保給付。勞動者遠不如抽菸不良嗜好者，對工藝勞動者不公平。

工藝團體指出，健保制度持續忽視職業風險，他們呼籲政府正視工藝與勞動族群的健康權，將職業暴露納入高風險篩檢條件，讓健保資源真正用在刀口上。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

