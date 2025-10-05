中秋連假第2日湧現觀光旅遊車潮 15處省道地雷路段曝光

今天是中秋連假第2天，預估部分路段將湧現觀光旅遊車潮，省道易壅塞路段包含台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段等15處，呼籲民眾出發前可先查詢周邊交通狀況，以減少壅塞在車陣中的時間。

昨（4日）省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為銜接國道的台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段；城際道路台2線淡水紅樹林至竹圍路段、台61線南下中彰大橋路段。

公路客運部分，昨日西部國道客運共計行駛5695班次，疏運11萬5217人，疏運人數較113年同期增加3.3%；東部國道客運路線共計行駛1683班次，疏運3萬5568人，較113年同期增加20.4%。

公路局指出，今天天氣良好，預估部分路段將湧現觀光旅遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路，包含北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山至五甲路段。

主要城際道路有北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線中彰大橋路段，以及觀光景點周邊道路包含北部台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段，南部台18線阿里山路段、台3線古坑至梅山路段等。

公路局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於114年中秋節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運6折優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。