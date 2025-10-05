中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

吳昌騰在臉書粉專上指出，牡蠣、蛤蜊、淡菜等貝類海鮮，是諾羅病毒的高風險食材。病毒可在海水中存活，若烹調不夠完全，不但不會被殺死，反而隨食物入口，「吃一口就中鏢」。他建議，牡蠣開殼後務必再烤3至5分鐘，中心溫度達攝氏66度以上，才能確保安全。

許多民眾喜歡烤到「表面紅、裡面嫩」，但半熟海鮮同樣可能藏有病毒或細菌，尤其多人共用夾子、盤子，生熟食交叉污染風險極高。

而諾羅病毒不只存在於海鮮，若洗菜、洗水果的水源遭污染，或使用未清洗乾淨的砧板與刀具，也可能導致病毒殘留。餐廳與外燴場合更常見「多人吃同盤」的情形，一旦有人感染，1～2天內就會出現集體嘔吐腹瀉事件。

吳昌騰解釋，諾羅病毒有兩種「攻擊模式」：

1.食源型傳播：吃下受污染的食物或水後，1～2 天內發病，常見於餐廳、聚餐活動。

2.人際型傳播：患者的嘔吐物或排泄物污染環境，他人接觸後再摸口鼻就會感染。這類傳播常見於學校、醫院與家庭聚會。

潛伏期短、症狀猛烈，包括噁心、反覆嘔吐、水瀉、腹絞痛與發燒等，多數患者1～3天可自癒，但嬰幼兒、長者及免疫力弱者容易脫水，需特別注意。

他最後提醒，想預防諾羅病毒上身，烤肉時務必注意衛生細節，例如海鮮一定要徹底加熱，避免生食或半熟；生熟食材與器具應分開使用，防止交叉污染；備餐或如廁後要確實用肥皂與流動水洗手，別心存僥倖。若出現嘔吐、腹瀉等症狀，至少休息48小時再進廚房，以免成為下一波感染的源頭。