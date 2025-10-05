快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

聯合新聞網／ 綜合報導
海鮮類食材務必要烤到全熟才能吃下肚。示意圖／ingimage
海鮮類食材務必要烤到全熟才能吃下肚。示意圖／ingimage

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

吳昌騰在臉書粉專上指出，牡蠣、蛤蜊、淡菜等貝類海鮮，是諾羅病毒的高風險食材。病毒可在海水中存活，若烹調不夠完全，不但不會被殺死，反而隨食物入口，「吃一口就中鏢」。他建議，牡蠣開殼後務必再烤3至5分鐘，中心溫度達攝氏66度以上，才能確保安全。

許多民眾喜歡烤到「表面紅、裡面嫩」，但半熟海鮮同樣可能藏有病毒或細菌，尤其多人共用夾子、盤子，生熟食交叉污染風險極高。

而諾羅病毒不只存在於海鮮，若洗菜、洗水果的水源遭污染，或使用未清洗乾淨的砧板與刀具，也可能導致病毒殘留。餐廳與外燴場合更常見「多人吃同盤」的情形，一旦有人感染，1～2天內就會出現集體嘔吐腹瀉事件。

吳昌騰解釋，諾羅病毒有兩種「攻擊模式」：

1.食源型傳播：吃下受污染的食物或水後，1～2 天內發病，常見於餐廳、聚餐活動。

2.人際型傳播：患者的嘔吐物或排泄物污染環境，他人接觸後再摸口鼻就會感染。這類傳播常見於學校、醫院與家庭聚會。

潛伏期短、症狀猛烈，包括噁心、反覆嘔吐、水瀉、腹絞痛與發燒等，多數患者1～3天可自癒，但嬰幼兒、長者及免疫力弱者容易脫水，需特別注意。

他最後提醒，想預防諾羅病毒上身，烤肉時務必注意衛生細節，例如海鮮一定要徹底加熱，避免生食或半熟；生熟食材與器具應分開使用，防止交叉污染；備餐或如廁後要確實用肥皂與流動水洗手，別心存僥倖。若出現嘔吐、腹瀉等症狀，至少休息48小時再進廚房，以免成為下一波感染的源頭。

中秋節 烤肉 海鮮 諾羅病毒 腸胃炎 醫師

延伸閱讀

一圖看中秋烤肉垃圾怎麼丟？環保局提醒：分類錯誤最重罰6000元

烤肉悲劇了！17歲高中生搶食未熟海鮮 2度掛急診住院3天

中秋烤肉遠離致癌風險 中壢天晟營養師6招吃健康

中秋烤肉就是要「肉」！網推十大必烤食材 第一名的它怎麼烤都好吃

相關新聞

中秋烤肉當心諾羅病毒 醫點名「這食材」風險最高

中秋烤肉香氣四溢，但小心病毒也悄悄上桌。兒科急診醫師吳昌騰提醒，近期急診除了流感患者外，也出現多起急性腸胃炎病例，其中最常見的禍首之一就是「諾羅病毒（Norovirus）」。他警告，若食材處理不當，尤其是生食或半熟海鮮，「一人中鏢，全桌都可能淪陷」。

中秋烤肉怕囤積脂肪 醫授5招避免變胖、血糖飆高

中秋假期，月餅、烤肉不可少，不過糕餅甜點吃多了，血糖容易飆高，燒烤的熱量隨便就破千卡，導致體重增加。減重專科暨家醫科醫師...

中秋節賞月機率高 氣象署：哈隆颱風增強中周三為路徑轉向關鍵期

明天就是中秋節，中央氣象署預報員林定宜上午指出，今明兩天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，中秋節賞月機率高。至於凌晨生成的...

中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光

長榮航空昨驚傳2架飛機出現機尾擦地意外，近日剛改艙完的長榮航空首架787 B-17881，昨下午從上海浦東國際機場回來執飛B...

2歲以下呼吸道融合病毒來勢洶洶 醫：及早預防很重要

呼吸道融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見原因之一，根據資料統計，台灣每年約有1000名嬰幼兒因RSV感染...

回響／不怕曬了！北市打造「街頭家具」 要做得比韓國遮陽傘更美

本報陽光專題「步行城市待改善」，探討城市的遮蔭空間、騎樓紋理斷掉的困境等。北市目前著手打造兼具城市美學的遮蔭設施，猶如散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。