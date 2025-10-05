2025舞躍大地舞蹈創作比賽 陳鈺晶摘金

2025舞躍大地舞蹈創作比賽結果揭曉，由陳鈺晶「野子--女子」摘下金牌獎，徐尉庭「觀」贏得銀牌獎，何懷博「間」榮獲銅牌獎，11月1日將在大東文化藝術中心舉行得獎作品演出。

評審長石吉智表示，很高興在舞台上看到年輕的一代，用身體闡述人生經驗，透過深刻靈魂的狀態轉化為身體的樣貌，一定永遠不會被AI取代。國際評審德國海爾布隆舞蹈藝術節策展人卡南‧埃雷克（Canan Erek）表示，賽程中看到非常多高水準、才華出眾的演出、舞者及編舞家，顯示台灣舞蹈教育的成功。

根據文化部發布的新聞資料，2025舞躍大地舞蹈創作比賽由文化部所屬國立新竹生活美學館主辦，文化部次長徐宜君到場鼓勵並表示，舞躍大地的精神是鼓勵新銳的舞蹈藝術創作，因為有參賽的編舞者與舞者持續不斷創作，讓台灣舞蹈作品源源不絕。

徐宜君表示，舞躍大地是一個比賽，也是一個平台，文化部會持續扮演支援者的角色，連結國際資源，期待大家可以藉由舞躍大地展現創作持續的能量。