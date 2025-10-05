快訊

衛福部次長莊人祥證實罹患胃癌在北榮治療 院長陳威明最新說法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌！莊人祥說，他的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，要感謝診治他的榮總醫師團隊及家人的支持。台北榮總院長陳威明說，謝謝莊次長對台北榮總醫療團隊的信任和肯定，次長早已完成治療，目前都穩定，可以繼續為國效力。本報資料照片

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌！他昨深夜於臉書證實此事。莊人祥說，謝謝大家關心他的身體狀況，「我的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，我要感謝診治他的榮總醫師團隊及家人的支持」，目前恢復的很好。他說，這是「祖上有燒香」讓他的身體恢復健康，也謝謝長官、同仁的支持與鼓勵。謝謝大家。

對於，莊人祥感謝台北榮總醫師團隊的治療，台北榮總院長陳威明說，謝謝莊次長對台北榮總醫療團隊的信任和肯定，次長早已完成治療，目前都穩定，可以繼續為國效力，但是北榮不願意，不可以也不可能透漏任何病情，病人的隱私極為重要。

莊人祥於臉書證實罹癌的消息後，大批網友關心留言，紛紛祝福「祝次長平安健康！」、「祝福次長順心如意」、「辛苦了」、「多保重，別太操勞，祝福一切平安喜樂！」。

