同志子宮頸癌篩檢遭拒 嘆友善醫院遙遙無期

台灣去年公布亞洲首部官方擬定性多樣（LGBT+）醫療照護參考指引，滿週年前夕卻有同志欲子宮頸癌篩檢，遭醫學中心拒絕，嘆友善醫院遙遙無期，讓彩虹高掛的10月蒙上陰影。

衛福部公布LGBT+民眾醫療照護參考指引，針對多元性別民眾醫療需求、就醫環境安排，提供友善醫療應對建議，盼醫療機構了解，門診與住院期間可能遇到LGBT+群體患者，語言使用需謹慎，避免多元性別民眾因性傾向或性別認同差異，導致延誤就醫或拒絕就醫。

但丫子（化名）和女友卻沒有被LGBT+民眾醫療照護參考指引接住，她們赴台北馬偕想做子宮頸抹片篩檢，卻雙雙遭拒。丫子告訴中央社記者，護理師從一開始的態度就讓她非常不舒服，先是欲言又止地稱呼女友為「剛剛那位」，甚至認為無異性間性行為無需子宮頸抹片篩檢。

丫子告知護理師曾做過抹片，護理師第一反應竟問以前是否和男生發生過性行為。丫子說，她內心震驚地回答沒有，沒想到護理師再度用驚訝語氣質問當初醫療機關怎會願意做，最後用「看你啦，剛剛那位說他就先不做了，你要做還是可以」，讓她對醫療院所毫無無性別意識感到訝異。

馬偕醫院回應，經了解，本案說明過程中是基於檢查適應性提供提醒與建議，若於溝通過程中造成誤解，實非本意。子宮頸抹片檢查為子宮頸癌預防的重要措施，若有檢查需求，醫院將依受檢者年齡、性經驗與健康狀況進行綜合評估，由醫療人員提供衛教說明，尊重病人意願安排檢查。

同志子宮頸癌篩檢碰壁，不只發生在大醫院，小診所有類似狀況，奇奇（化名）在threads發文分享，滿30歲那年到婦產科表明想做子宮頸抹片，「護理師看著我，小聲地說都跟女生在一起不用檢查」，並說明如果奇奇堅持要做，必須簽切結書，以防診所被追究責任，奇奇只能摸摸鼻子回家。

衛生福利部國民健康署長沈靜芬說，子宮頸癌篩檢是給所有有性行為的女性，不分性傾向，雖暫無製作LGBT+族群衛教文宣規劃，但若民間團體評估有女同志抹片檢查衛教手冊必要性，官方願意提供支援，也不排除未來可能到台灣同志遊行發放相關文宣可能性，「我們會傾聽所有族群的聲音」。