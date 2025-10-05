衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌 國健署教保「胃」5招 首要少吃這食物

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌！他昨深夜於臉書證實此事。莊人祥說，謝謝大家關心他的身體狀況，他的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，他要感謝診治他的榮總醫師團隊及家人的支持，目前恢復的很好。這也是「祖上有燒香」讓他的身體恢復健康，也謝謝長官、同仁的支持與鼓勵。謝謝大家。

衛福部統計，民國113年國人10大癌症，胃癌死亡人數排名第8，造成2221人死亡，而胃癌患者中有8至9成是由幽門螺旋桿菌感染所引起，依國健署提供保「胃」5招，應從生活做起，減少幽門螺旋桿菌感染的機率，降低胃癌的發生。

國健署指出，感染幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，研究顯示，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾，以及居住於胃癌高發生率地區民眾為胃癌高風險族群，為幽門螺旋桿菌優先篩檢的對象。

為降低胃癌發生機會，國健署於107年自花東地區16個原鄉逐步拓展至12個縣市55個原鄉地區推動辦理「胃癌防治計畫」。在衛生局所的合作下，由醫療團隊利用碳13尿素呼氣檢測方法，檢查是否有胃幽門螺旋桿菌感染，並針對胃幽門螺旋桿菌感染者，提供除菌治療，截至112年底共計約2萬5千人接受篩檢，陽性個案接受除菌治療者已達8成。

如今，胃癌篩檢試辦計畫今年已擴大至17個縣市，並預計明年起正式納入公費篩檢，成為第6項免費癌症篩檢項目。

遠離胃癌，保「胃」大作戰，國健署提供5招遠離胃癌威脅。

一、健康飲食：少吃醃製、煙燻食品及生食，多攝取新鮮蔬果，參考「我的餐盤」飲食建議。

二、良好飲食習慣：避免共杯、共食，養成使用公筷母匙的好習慣。

三、規律運動：每周至少運動3次、每次至少20分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率60%以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘（最大心跳率計算方法：預估最大心跳率＝220－年齡）。

四、遠離菸檳酒：拒絕檳榔、戒菸、減少飲酒，以維持健康。

五、及時檢查：如果出現腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，則應定期接受檢查。

國健署提醒，遠離胃癌的威脅必須從生活做起，民眾若想瞭解是否感染幽門螺旋桿菌，可以選擇非侵入式檢查，如碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查及血清學抽血檢查，若有上消化道不適症狀或胃癌高風險族群，則須經醫師評估後進行侵入式之胃鏡檢查。

民眾若檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必至消化專科就醫，經由醫師評估後接受除菌治療，可大幅降低胃癌的發生，達到預防胃癌發生的效果。