聽新聞
0:00 / 0:00
粉專：哈隆颱風中秋連假後拋物線北轉
目前西北太平洋除中颱麥德姆，原TD25今天凌晨2時生成為哈隆颱風，又有雙颱了。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，哈隆颱風正式形成，短時間內，哈隆將向西前進，中秋連假過後，大方向上將拋物線北轉，但具體北轉點變數仍大，從周三後，巨大的路徑誤差範圍，可觀察到目前預報信心度還不高，要有初步看法，得再等等了。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，哈隆所處大氣環境尚可，未來將穩定增強，至少可達中度颱風。目前各數值預報對於哈隆路徑分析，看法仍分歧，關鍵因素在於太平洋高壓勢力的強弱與配置。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言