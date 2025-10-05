粉專：哈隆颱風中秋連假後拋物線北轉

目前西北太平洋除中颱麥德姆，原TD25今天凌晨2時生成為哈隆颱風，又有雙颱了。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，哈隆颱風正式形成，短時間內，哈隆將向西前進，中秋連假過後，大方向上將拋物線北轉，但具體北轉點變數仍大，從周三後，巨大的路徑誤差範圍，可觀察到目前預報信心度還不高，要有初步看法，得再等等了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，哈隆所處大氣環境尚可，未來將穩定增強，至少可達中度颱風。目前各數值預報對於哈隆路徑分析，看法仍分歧，關鍵因素在於太平洋高壓勢力的強弱與配置。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。