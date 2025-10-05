哈隆颱風生成 粉專揭3條可能路徑這種可能性最大

目前西北太平洋除了中颱麥德姆，原TD25今天凌晨2時生成為哈隆颱風，又有雙颱了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，哈隆颱風由於即將進入一個垂直風切小（10至15節）以及海溫高（攝氏29至30度）的海域，非常適合其再繼續增強、發展。所處大氣環境條件良好，預測未來將穩定增強，強度至少可達中度或以上的颱風等級。

「林老師氣象站」指出，颱風將循環境駛流場的導引下，繼續向西轉西北方向前進，並可能有3種路徑。第1條路徑，若太平洋高壓勢力較為東退，哈隆颱風就會跟著提早北轉，日本是最可能的前進目標；第2條路徑，若太平洋高壓勢力仍然穩定維持，哈隆颱風行進路徑將採拋物線方式，朝日、韓前進；第3條路徑，若太平洋高壓西伸非常明顯，颱風路徑將更南壓，最有可能會從台灣東北部外海通過，這也是對台灣影響最大的一條路徑。

「林老師氣象站」指出，目前初步預估，第2條路徑發生機率較高；不過，時間尚久，環境條件仍在調整，可以繼續追蹤監測與關注。