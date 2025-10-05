又有雙颱了！哈隆颱風凌晨生成增強中 吳德榮揭最新路徑、對台影響

昨天起三天中秋節連假，但又有雙颱了，包括中颱麥德姆及今天凌晨2時生成的哈隆颱風，不少民眾關心颱風對台天氣影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(5日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱麥德姆偏西北西，今(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈先後侵襲海南島、兩廣及越南北部 。

吳德榮說，最新(4日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖顯示，哈隆颱風系集平均路徑已調整在琉球東側向東北大迴轉；但由於個別模擬路徑很分散，仍有少部分模擬路徑靠得比較近。最新資料顯示，哈隆直接侵台機率雖低，但因不確定性，應續觀察。

吳德榮指出，今、明連假太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部21至36度、南部22至37度及東部22至35度。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，吳德榮指出，哈隆颱風已調整在琉球東側向東北大迴轉，對台灣影響輕微；周二至周四(7至9日)東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；西半部晴時多雲，北台高溫微降、各地白天仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。周五至下周日（10至12日國慶連假)各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。