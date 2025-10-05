快訊

哈隆颱風生成 粉專揭3條可能路徑這種可能性最大

又有雙颱了！哈隆颱風凌晨生成增強中 吳德榮揭最新路徑、對台影響

全國整體治安滿意度 僅51%

聽新聞
0:00 / 0:00

又有雙颱了！哈隆颱風凌晨生成增強中 吳德榮揭最新路徑、對台影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓影響，今明連假各地晴朗炎熱，需留意高溫炎熱天氣。本報資料照片
受太平洋高壓影響，今明連假各地晴朗炎熱，需留意高溫炎熱天氣。本報資料照片

昨天起三天中秋節連假，但又有雙颱了，包括中颱麥德姆及今天凌晨2時生成的哈隆颱風，不少民眾關心颱風對台天氣影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(5日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱麥德姆偏西北西，今(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈先後侵襲海南島、兩廣及越南北部 。

吳德榮說，最新(4日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖顯示，哈隆颱風系集平均路徑已調整在琉球東側向東北大迴轉；但由於個別模擬路徑很分散，仍有少部分模擬路徑靠得比較近。最新資料顯示，哈隆直接侵台機率雖低，但因不確定性，應續觀察。

吳德榮指出，今、明連假太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部21至36度、南部22至37度及東部22至35度。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，吳德榮指出，哈隆颱風已調整在琉球東側向東北大迴轉，對台灣影響輕微；周二至周四(7至9日)東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；西半部晴時多雲，北台高溫微降、各地白天仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。周五至下周日（10至12日國慶連假)各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱麥德姆偏西北西、今(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈先後侵襲海南島、兩廣及越南北部 (左)。最新(4日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖顯示，哈隆颱風系集平均路徑已調整在琉球東側向東北大迴轉；但由於個別模擬路徑很分散，仍有少部分模擬路徑靠得比較近(右)，正如同左圖「哈隆颱風」的紅圈擴大。(右圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱麥德姆偏西北西、今(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈先後侵襲海南島、兩廣及越南北部 (左)。最新(4日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖顯示，哈隆颱風系集平均路徑已調整在琉球東側向東北大迴轉；但由於個別模擬路徑很分散，仍有少部分模擬路徑靠得比較近(右)，正如同左圖「哈隆颱風」的紅圈擴大。(右圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

颱風 吳德榮 連假 天氣動態

延伸閱讀

中秋連假晴朗飆38度高溫 吳德榮：麥德姆將轉中颱 觀察下周熱帶擾動

熱帶低壓今將升級麥德姆颱風 吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

3颱共存樺加沙颱風續發威 吳德榮：東半部慎防坍方土石流

相關新聞

又有雙颱了！哈隆颱風凌晨生成增強中 吳德榮揭最新路徑、對台影響

昨天起三天中秋節連假，但又有雙颱了，包括中颱麥德姆及今天凌晨2時生成的哈隆颱風，不少民眾關心颱風對台天氣影響。

溪河近海開放水域多…近5年逾2千人溺水 半數死亡

消防署統計近五年共發生二○一四人溺水案件（不包括輕生人數），平均每年約四○三人，其中約半數不幸死亡，「戲水」與「失足」是...

沿路警告危險 泳者無視

ＳＵＰ玩家擅闖新店溪粗坑壩禁區受困攔河堰迴流溺斃，連帶造成兩名搶救的消防員死亡、一名義消命危。這裡因強勁循環翻滾的迴流，...

黑心豬腸流向4縣市 阿宗麵線中鏢

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，衛福部食藥署粗估約有三公噸黑心豬腸流向北、中、南四縣市，包含寧夏市場業者...

新聞眼／「黑心腸」疑點多 消費者要真相

中秋前夕傳出黑心豬大腸事件，讓滷味和大腸麵線等國民美食籠罩陰霾，但真相尚未釐清，儘管農業部防檢署認定屠宰場屠體與內臟都有...

個別醫院總額上路…逾37%罕病患者 近1年曾跨區就醫

健保總額制度下，罕見疾病處境艱難，衛福部健保署今年起全面實施個別醫院總額制度，各家醫院下一年度可使用的健保額度，不得超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。