輕度颱風「哈隆」凌晨2時生成 最新預估路經曝光

日本氣象廳稍早預估，熱帶性低氣壓TD25將於今（5日）增強為颱風「哈隆」，並將一路朝西方向移動，並在約5天後有逐漸北轉的趨勢；我國中央氣象署也在今凌晨3時42分宣布，熱帶性低氣壓TD25，已在凌晨2時發展為輕度颱風「哈隆」，預測未來對台灣暫時無直接影響。

日本氣象廳預報「哈隆」颱風今天生成，未來將一路朝西方向移動，並在約5天後開始有緩慢北轉趨勢，可能經過日本南部海域，初估哈隆成颱後強度有顯著增強，且其暴風警戒範圍有望達到570公里，暴風半徑460公里。

中央氣象署也在今凌晨3時42分指出，位於硫磺島附近海面的熱帶性低氣壓TD25，已於今（5日）凌晨2時發展為輕度颱風「哈隆」（越南命名，Halong），預測未來朝西方向移動，對台灣暫時無直接影響。

氣象署預報員劉沛滕稍早指出，哈隆成颱後路徑仍有不確定性，預估逐步移向琉球群島附近，之後會北轉，時間點約在下周三、下周四（8、9日），屆時將帶來東北風及水氣，迎風面的大台北地區、東半部容易降雨，將視其與台灣距離遠近，若更接近，降雨情形將更為明顯。

氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，哈隆颱風未來將穩定增強，且「至少可達中度颱風」等級，至於外界最關心的路徑部分，各數值預報看法相當分歧，關鍵因素在於太平洋高壓勢力的強弱與配置。

粉專指出，由於目前準哈隆路徑變數很大，其走向仍需再觀察2至4天、等模式收斂，未來它北轉或西進將對台灣天氣造成截然不同的影響。

台灣颱風論壇指出，哈隆成颱後主要分為2條走向，第一條是「若高壓勢力偏弱」，哈隆將會在高壓之間的弱點提早北轉，掠過日本南方，不影響台灣。

第二條「若高壓勢力偏強、穩定連結」，哈隆颱風將往西移動，初期朝日本琉球海域前進，後續北轉遠離或持續西進靠近台灣，都將取決於高壓後期的態勢。