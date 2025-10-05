疾管署長任內診斷出胃癌 莊人祥：恢復的很好

衛福部常務次長莊人祥9月接任，昨天被「鏡報」以獨家為題報導罹患胃癌，他在臉書回應，的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，醫藥記者都知曉，多虧醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。

莊人祥透過臉書貼文證實罹患胃癌，他先是感謝外界關心他的身體狀況，說明被診斷出胃癌的時機是去年初衛生福利部疾病管制署長任內，事實上，他罹患胃癌的事情，有跑疾管署的醫藥記者也都知道。

莊人祥特別提到診治他的榮總醫療團隊及家人的支持，也感謝長官、工作夥伴的鼓勵。對於目前身體狀況，他說，恢復的很好，「這也是我說『祖上有燒香』讓我身體恢復健康」。

台灣挺過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）百年大疫，莊人祥功不可沒，擔任疫情指揮中心發言人長達1121天，成為國人與媒體最熟悉的身影，在疫情期間貢獻良多，為我國防疫功臣之一，現為衛福部常務次長。

莊人祥是美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所博士、國立陽明大學公共衛生學系碩士，曾任行政院衛生署疾病管制局副研究員、疾管署副署長，並在2023年2月至今年9月擔任疾管署長。

在2023年2月接下疾管署長一職後，莊人祥不僅收尾COVID-19疫情，當時高端COVID-19疫苗採購合約爭議不斷，他召開臨時記者會，親上火線公開多達58頁合約內容，除說明簽訂情形，並一一回應媒體提問，展現相當魄力。