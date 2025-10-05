明華園恆春演出「瑯嶠風雲」結合火舞、風箏 3萬人觀賞
屏東縣政府與明華園戲劇總團推出恆春建城150周年史詩大戲「瑯嶠風雲」，今晚在恆春古城旁盛大開演，由孫翠鳳飾演主角張福傳，全劇動員300人，並跨界融合火舞表演，整場戲劇氣勢磅礡，吸引3萬人到場觀賞。
包括總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部長李遠等人也到場一同觀賞這齣大戲。縣府文化處表示，「瑯嶠風雲」由孫翠鳳領軍，第三代旦角陳昭婷、嫡傳弟子文武小生李郁真共同擔綱要角，並集結第三代武生陳子豪等人同台飆戲。
「瑯嶠風雲」以史料與鄉野傳奇改編，恆春建城後，1895年甲午戰敗清廷割台，義軍為守護家園發動二次圍城，集結扺抗日軍。劇中以恆春在地「搶孤」、「牽罟」等民間活動做為圍城戰術，展現恆春人的團結。
再加上落山風設計「空降奇兵」的高空表演，演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城，每一幕重現先人英勇捍衛家園的堅韌精神，並與觀眾互動彷彿親臨歷史現場，讓人印象深刻。
而結合火舞與特效設計，打造氣勢磅礡的場景，將恆春古城歷史風雲完美演繹，讓人讚嘆，現場掌聲不斷。不少觀眾看後表示，大讚演出媲美大型劇院規格的舞台與陣容，非常好看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言