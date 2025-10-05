明華園恆春演出「瑯嶠風雲」結合火舞、風箏 3萬人觀賞

屏東縣政府與明華園戲劇總團推出恆春建城150周年史詩大戲「瑯嶠風雲」，今晚在恆春古城旁盛大開演，由孫翠鳳飾演主角張福傳，全劇動員300人，並跨界融合火舞表演，整場戲劇氣勢磅礡，吸引3萬人到場觀賞。

包括總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部長李遠等人也到場一同觀賞這齣大戲。縣府文化處表示，「瑯嶠風雲」由孫翠鳳領軍，第三代旦角陳昭婷、嫡傳弟子文武小生李郁真共同擔綱要角，並集結第三代武生陳子豪等人同台飆戲。

「瑯嶠風雲」以史料與鄉野傳奇改編，恆春建城後，1895年甲午戰敗清廷割台，義軍為守護家園發動二次圍城，集結扺抗日軍。劇中以恆春在地「搶孤」、「牽罟」等民間活動做為圍城戰術，展現恆春人的團結。

再加上落山風設計「空降奇兵」的高空表演，演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城，每一幕重現先人英勇捍衛家園的堅韌精神，並與觀眾互動彷彿親臨歷史現場，讓人印象深刻。