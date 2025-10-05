明華園恆春演出「瑯嶠風雲」結合火舞、風箏 3萬人觀賞

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
明華園「瑯嶠風雲」演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城。圖／縣府提供
明華園「瑯嶠風雲」演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城。圖／縣府提供

屏東縣政府與明華園戲劇總團推出恆春建城150周年史詩大戲「瑯嶠風雲」，今晚在恆春古城旁盛大開演，由孫翠鳳飾演主角張福傳，全劇動員300人，並跨界融合火舞表演，整場戲劇氣勢磅礡，吸引3萬人到場觀賞。

包括總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部長李遠等人也到場一同觀賞這齣大戲。縣府文化處表示，「瑯嶠風雲」由孫翠鳳領軍，第三代旦角陳昭婷、嫡傳弟子文武小生李郁真共同擔綱要角，並集結第三代武生陳子豪等人同台飆戲。

「瑯嶠風雲」以史料與鄉野傳奇改編，恆春建城後，1895年甲午戰敗清廷割台，義軍為守護家園發動二次圍城，集結扺抗日軍。劇中以恆春在地「搶孤」、「牽罟」等民間活動做為圍城戰術，展現恆春人的團結。

再加上落山風設計「空降奇兵」的高空表演，演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城，每一幕重現先人英勇捍衛家園的堅韌精神，並與觀眾互動彷彿親臨歷史現場，讓人印象深刻。

而結合火舞與特效設計，打造氣勢磅礡的場景，將恆春古城歷史風雲完美演繹，讓人讚嘆，現場掌聲不斷。不少觀眾看後表示，大讚演出媲美大型劇院規格的舞台與陣容，非常好看。

明華園「瑯嶠風雲」帶領觀眾穿越時空，共同見證恆春建城故事。圖／縣府提供
明華園「瑯嶠風雲」帶領觀眾穿越時空，共同見證恆春建城故事。圖／縣府提供
明華園「瑯嶠風雲」正式開演前大合照。圖／縣府提供
明華園「瑯嶠風雲」正式開演前大合照。圖／縣府提供
明華園「瑯嶠風雲」結合專業火舞演出。圖／縣府提供
明華園「瑯嶠風雲」結合專業火舞演出。圖／縣府提供

恆春

延伸閱讀

好壯觀！新竹國際風箏節登場 市府：漁港禁汽車進入、備有4接駁專區

視察屏東恆春滯洪池 賴總統籲落實防災演練

「瑯嶠風雲」訴說恆春歷史 孫翠鳳力邀居民看戲

恆春建城150週年文化祭登場！踩街祈福、主壇祈安熱鬧全城

相關新聞

溪河近海開放水域多…近5年逾2千人溺水 半數死亡

消防署統計近五年共發生二○一四人溺水案件（不包括輕生人數），平均每年約四○三人，其中約半數不幸死亡，「戲水」與「失足」是...

台大醫院挨批美化護病比數字 工會籲政府正視低薪過勞

衛福部公告三班護病比，並發放達標獎金給各家醫院，為爭取獎勵，有醫院關床維持護病比，台大醫院企業工會則接獲會員反映，院方要...

北市規畫路口設遮陽傘 路人停等紅燈免「烤肉」

騎樓逐漸消失，少了遮蔭空間也改變街道紋理，不利步行環境的舒適度。台北市政府表示，已看見這項需求，正打造有城市美學的街道家...

要更友善遊客 嘉義市會勘改善人行道

嘉義市是受歡迎的觀光城市，但步行環境有待改善；工務處長蘇文崎說，被點名的文化路除規畫新人行道，本周也將會勘檢討標線型人行...

假日急症中心 11月起六都試辦

衛福部長石崇良上任後宣示，將在急診壅塞的醫學中心周邊設置「假日急症中心」，舒緩假日就醫壅塞。衛福部昨宣布，該計畫將於十一...

明華園恆春演出「瑯嶠風雲」結合火舞、風箏 3萬人觀賞

屏東縣政府與明華園戲劇總團推出恆春建城150周年史詩大戲「瑯嶠風雲」，今晚在恆春古城旁盛大開演，由孫翠鳳飾演主角張福傳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。