學者：盤點水域屬性 推風險教育

溺水意外頻傳，水域安全管理再掀爭議，各地曾發生溺斃事故的水域管理作法不一，有的設柵欄禁止下水，有的改設電子圍籬，越界即響起警報，並派人驅離。學者認為可適度管理，但應避免過度限制走回頭路，提升國人風險意識與自救能力才是正辦。

新竹五峰上坪溪五年內已釀四死。五峰鄉長秋維書表示，部落族人傾向規畫禁止水域，但地方擔心禁止後難再開放，尚無定論。六月在上坪溪溺斃的廖姓醫師家屬則認為，全面禁止不能取代教育與管理，應建立安全開放環境，而非水域戒嚴。

高雄科技大學副教授李祐穎認為不宜濫用「危險、禁止」告示限制水域活動，建議政府建立制度，盤點水域屬性，將適合活動項目分類、分級，並補強緊急救助設施，運用科技整合更多元即時訊息至雲端，提供最新動態查詢；告訴民眾為何危險，總比粗暴禁止合理。

「大家出國旅遊可以發現，很多水域連欄杆都沒有。」文大景觀系主任郭瓊瑩說，國外從家庭日常戶外活動到校外教學，都教孩子注意風險和培養自救能力，從小就建立「安全自顧、責任自負」觀念，政府若一再限制活動水域，卻不積極推動風險教育，就很難進步。

高科大副教授丁國桓也認為，透過教育推廣防溺觀念很重要，可善用資源輔助，如「Go Ocean海洋遊憩風險資訊平台」、「行動水情App」都很實用。

桃園復興小烏來風景區的宇內溪上游有特殊的三階梯水流地形秘境，前年、去年先後有國中生、大學生溺斃。桃園市風景管理處表示，這裡是合法開放野溪，但僅限小烏來一至二號橋約一百公尺河段，常有人擅闖限制區，去年設置電子圍籬，有人誤闖警報就會響，去年驅逐廿三人次，今年迄今驅離三人。

開放水域聯盟理事長李元治指出，防溺水應結合教育與技能訓練，如學校納入實境水域課程、設置公告引導民眾注意水流、水位與暗流，並鼓勵戴浮具下水，讓民眾自主判斷與自保。