長榮台北—達拉斯航線啟航

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
長榮航空達拉斯·沃斯堡–桃園航線啟航，首航儀式由長榮航空總經理孫嘉明（中）主持。 圖／長榮航空提供
長榮航空開航台北—美國達拉斯航線，美國時間昨日首航。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮在達拉斯機場經營貨運航線已近卅年，穩紮穩打迎來客運開航，未來將結合達拉斯機場的優勢，進一步強化亞洲與北美連結，帶動雙邊文化與觀光交流發展。

孫嘉明說，長榮從一九九八年起開始經營達拉斯·沃斯堡貨運航線。達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯·沃斯堡機場，年運量約八千八百萬人次，開航後，將進一步強化亞洲與北美的連結，為雙方締造更多商機。

駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢也出席首航儀式。他說，在美國服務已超過卅個年頭，任何事物都比不上能夠親眼見證一架來自家鄉的首航班機，降落在自己服務的城市，更令人感到感動及驕傲。

達拉斯·沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan說，謝謝長榮航空選擇在達拉斯·沃斯堡機場再次開闢新的客運航點。未來也會全力支持長榮在機場的運營。

沃斯堡副市長Carlos Flores則說，沃斯堡及達拉斯地區充滿活力，是西部文化的發源地，不僅是重要的商業中心，更是文化、旅遊及航空產業的重鎮。感謝長榮航空開航，強化雙方深度交流。

長榮也在登機門前舉辦首航活動，包含德州牛仔繩索套圈圈及三六○度環景自拍機，現場還有長榮小熊限定夾娃娃機，以德州牛仔小熊為原型，並佩戴上ＥＶＡ專屬的牛仔領巾，是達拉斯·沃斯堡機場首航活動限定贈品。

長榮航空

