沿路警告危險 泳者無視

ＳＵＰ玩家擅闖新店溪粗坑壩禁區受困攔河堰迴流溺斃，連帶造成兩名搶救的消防員死亡、一名義消命危。這裡因強勁循環翻滾的迴流，泳者易迷向、威脅很大，有地獄入口、溺水機之稱。記者重返現場，一路從新烏路進入翡翠水庫水源特定區，沿路看到各種警告危險的告示牌，但就在攔河堰閘門前方河道，就有不少人無視岸邊的警示牌在游泳。

再往中游走，到屈尺、廣興河濱等處，總共有幾十面告示牌，設立者從經濟部、水利署和台北水源特定區管理分署、北市府、台電、新北市府等八、九個單位。告示牌新舊不一，有些超過廿年，設立位置也看不出章法，就像各自找地方插，有些內容密密麻麻難讀難懂，有些只是口號，一旁游泳的阿公阿嬤和釣客根本無視。

「標準說法叫各司其職，但其實是多頭馬車。」在地民眾一語直指要害，認為告示牌設得再多，民眾沒有風險意識也是枉然。

市議員劉哲彰曾是上游石碇代理鄉長，很了解整個流域水文環境。他說，像青潭堰超過四十年歷史的游泳勝地，壩前河道疏理過，除非大雨或水庫放水，平常水流緩，游泳民眾愈來愈多，即使冬天也有人游，漸漸便有早泳推會協會，也有紅十字會救生員志工非常態駐守。

劉哲彰指出，這處水域雖離閘門只有八十公尺，但水利署也很清楚早已成游泳勝地，曾協助整建護岸等環境設施。二○一九年起淤積，水深減半，他爭取二年多，兩年前才由新北市水利局出面施工整頓，重新適合游泳。

至於中游的粗坑壩，平時水量也不大，但放水時壩前溢洪道會形成危險迴流，早已明令管制。劉哲彰說，任何水域都一樣，均受天候影響產生變化，輕忽不得，何況還有翡翠水庫人為截流、調節洩洪。他贊成在政府配套前提下開放水域活動，但想下水的民眾要搞清楚什麼狀況下才安全。