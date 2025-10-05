聽新聞
中市整平騎樓 喊明年底前推進31公里

聯合報／ 記者余采瀅張策洪子凱陳俊智吳淑玲宋原彰鄭朝陽／連線報導
近年夏天頻頻逼近40度高溫或暴雨極端天氣，騎樓成為民眾步行的舒適空間。記者林佳彣／攝影
近年夏天頻頻逼近40度高溫或暴雨極端天氣，騎樓成為民眾步行的舒適空間。記者林佳彣／攝影

全國人行道比例未過半，多數騎樓也崎嶇難行，本報陽光行動報導倡議打造宜人步行城市，統計各縣市提出改善目標，至2026年底，共將增設人行道103公里，改善或拓寬既有人行道160公里，騎樓整平48公里，整平騎樓以台中市31公里最長，台南、高雄各要新增14公里人行道最多。

「31公里做得到嗎？」內政部國土署收到台中市府提交的目標，既驚喜也擔心；官員說，騎樓整平真的很難做，但樂見中市府的魄力。

中市都發局副局長曾文誠說，近年在舊市區、捷運沿線等整平騎樓，去年完成15公里，今年約16公里，明年預估再完成15公里，合計約175公里，關鍵除了經費，就是要土地所有權人同意。

曾文誠表示，如有住戶不同意，會請里長或民代協助溝通，過去曾有屋主同意、租客認為施工影響生活而拒絕，甚至提告都發局，後來租客故意擺物品阻撓，最後只好動用公權力，由警方進駐排除才完工。

台南市騎樓不平飽受詬病，工務局表示，今年提報1.5公里施做中西區的民權路，會加強協調地主，但沒有強制力，地主多數不願配合，也不能強制執行。高雄市今年度騎樓整平以三民區大樂購物中心一帶為主。

雙北早年就積極整平騎樓，台北從2002年起至今已完成1800公里，建管處表示，明年底再推進2.4公里，讓民眾有平坦舒適步行環境。新北市也累積至148公里，全台屬前段班；工務局表示，接下來還要努力，去年整平的90餘處斜坡道改採噴花材質，具耐久與止滑效果。

台中人行道普及率為71.72％。建設局表示，新增人行道遍布舊市區既有道路及新闢道路，在人潮密集區會以工作坊與地方溝通。

高雄市工務局今明年度至少增設14公里實體和標線型人行道，以路寬12公尺路段以上為優先。台南市新增人行道以重劃區及新興地區為主，工務局坦言，舊市區增設難度高，只能逐步去做。國土署表示，會盤點各縣市承諾的進度，若「跳票」將公布縣市名稱並酌減補助。

