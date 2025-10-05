聽新聞
台大醫院挨批美化護病比數字 工會籲政府正視低薪過勞

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
今年一至六月護病比達標率，台大總院及兒童醫院夜班護病比達標率均「掛零」。圖／聯合報系資料照片
衛福部公告三班護病比，並發放達標獎金給各家醫院，為爭取獎勵，有醫院關床維持護病比，台大醫院企業工會則接獲會員反映，院方要求護理師從過去三班制改成二班制，每次出勤時數從八小時延長至十二小時，並要求新進護理人員直接在夜班時間接受訓練，疑似藉這些手段美化護病比數字。對此，台大醫院不予回應。

今年一至六月護病比達標率，台大總院及兒童醫院夜班護病比達標率均「掛零」。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，從三班制改為二班制，勞基法雖訂有相關配套，如出勤日數減少等，但對護理人員而言，單次出勤勞動強度增加，過去三班制，八小時值班結束，加上加班一至二小時，至多十小時就能下班，十二小時制將讓加班成為常態。

邱宇弘說明，三班制改為二班制，護理人力雖未增加，但每位護理師「可覆蓋的工作時間」延長，白班護理師可延至部分小夜班工時，小夜班護理師則覆蓋部分夜班工時，形同讓下一班多出半個人，提高護病比達標率。然而，對第一線護理師來說，白班已很繁忙，還要延長四小時工時，對體力是一大考驗。

邱宇弘表示，院方稱三班制改二班制，是在部分單位試行「彈性多元班別」，且院方還藉由跨科調度、新人值夜班提升護病比達標率，然而，在薪資福利待遇停滯不前、護理人力未全盤補足現況下，這些手法只是粉飾太平，針對明年度公立醫院不調薪，政府應予以改正，正視醫療低薪過勞及人力短缺現況，藉由調薪及加強監管，改善護理現況。

