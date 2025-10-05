假日急症中心 11月起六都試辦

衛福部長石崇良上任後宣示，將在急診壅塞的醫學中心周邊設置「假日急症中心」，舒緩假日就醫壅塞。衛福部昨宣布，該計畫將於十一月起在六都試辦，每縣市設至少設置兩處，部分負擔比照診所與地區醫院收取一五○元，掛號費由地方衛生局協調訂定，民眾就醫指引預計本周公布。

每逢假日或連假基層診所休診，不少民眾只能赴醫院急診就醫，造成急診每逢假日就塞滿就醫人潮，也讓急診醫護流動率高。為改善此現象，衛福部啟動假日急症中心試辦計畫，開診時間為周日或連假期間，早上八時至晚上十二時，提供內科、兒科、外科等服務，地點則先於台北、新北、桃園等六都設點，由地方衛生局提報地點，健保署預計本月十五日完成審核後公布。

健保署醫務管理組長劉林義指出，假日急症中心部分負擔費用，將比照診所與地區醫院，每次收取一五○元，遠低於醫學中心急診七五○元，民眾可省下約六○○元。掛號費則交由各地衛生局協調，同區域盡量維持一致。

劉林義表示，假日急症中心初步鎖定收治檢傷分級第四、五級患者，民眾就醫指引由醫師公會全聯會與急診醫學會共同擬定，預定本周出爐。假日急症中心的輪班醫護以基層醫師為主，須先完成訓練才能排班，每班以八小時為上限，不會出現一人連上白班與夜班的情況。