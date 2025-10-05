溪河近海開放水域多…近5年逾2千人溺水 半數死亡

消防署統計近五年共發生二○一四人溺水案件（不包括輕生人數），平均每年約四○三人，其中約半數不幸死亡，「戲水」與「失足」是主因。其中，平均每年有卅二人因戲水溺斃，事故地點超過七成五集中於開放水域，以「溪河」最多將近五成，「近海」居次，「泳池」僅占百分之八，反映國人在開放水域普遍缺乏「風險評估」和「求生應變」能力。

新竹縣上坪溪六月發生激流泛舟溺水事故，基隆長庚醫師廖育唯往生；七月八日新店溪發生ＳＵＰ玩家擅闖禁區受困攔河堰迴流溺斃，並造成冒險救援的消防隊員兩人殉職、一人命危。兩起事件，讓水域安全管理問題再度引發討論。

屏東大學體育系助理教授杜坤良說，開放水域應落實民間團體主張的「責任自負」原則，如取消國賠、搜救需付費，否則一旦發生事故，家屬往往向政府索賠，「個人行為疏失要全民埋單並不合理」。

高雄科技大學體育室副教授李祐穎認為，台灣發展水域遊憩已落後國外甚多，許多公告禁限水域常缺乏統一評估標準和科學依據，濫用禁止告示只是讓民眾流於恐懼，使風險預警系統失靈。

廖育唯和同行友人均有經驗，卻在合法水域活動發生不幸；新店溪事故是散客闖禁制區連累救難人員。事後檢討聲浪中，新竹縣有意把原本未禁止活動水域增列入危險範圍，目前在徵詢在地意見，但長期爭取「水域解嚴」的團體憂心走回頭路。

新店溪事故一周後，新北市政府宣布要建構更具前瞻性與執行力的「水域安全治理體系」，七月十八日邀專家學者、消防員工作權益促進會和救生教練等團體舉行災害事故調查會議；調查工作仍持續進行。

新北市消防局表示，「救命優先」是消防工作核心價值，每一次救災行動面對急迫情境，極可能超出認知範圍，嚴格考驗出勤消防員。

親水人士建議，應建立制度化管理機制，普及安全教育，鼓勵國民建立正確親水知識與技能，而非因恐懼擴大禁止圍堵，唯有去汙名化才能健康發展，不再因誤解造成悲劇傷害。