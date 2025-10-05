個別醫院總額上路…逾37%罕病患者 近1年曾跨區就醫

健保總額制度下，罕見疾病處境艱難，衛福部健保署今年起全面實施個別醫院總額制度，各家醫院下一年度可使用的健保額度，不得超過前一年度醫療服務量，否則將打折給付。罕見疾病基金會憂心，新制恐讓醫院避免收治治療複雜、費用較高的病人，讓罕病病友淪為人球，今年首次啟動跨區就醫調查，發現逾百位病人近一年曾跨區就醫。

較早實施個別醫院總額的健保中區，在個別醫院總額實施之初，即有罕病患者被某家醫學中心，以院內無治療所需藥物為由要求轉院，淪為醫療人球。罕見疾病基金會發動調查，蒐集逾三百位病患家屬就醫情況，其中一三一位病患一年內遇到「跨區就醫」情況，占比逾三成七，細分原因，病患被醫療院所要求轉診者共四人。

罕病治療費用昂貴，健保近年先後納入一劑四千九百萬的脊髓性肌肉萎縮症基因治療，及每劑破億元的ＡＡＤＣ缺乏症基因治療，醫院恐擔心支付這些罕藥，會導致健保收入打折，而不願收治病人。即使健保署澄清，個別醫院總額不計入罕病用藥、罕病特材及血友病用藥等，醫院仍對此產生疑慮，憂心使用昂貴新藥治療病人，健保點值恐被打折。

為釐清個別醫院總額施行後，是否影響罕病患者治療情形，罕見疾病基金會執行長陳冠如說，此次調查採問卷方式，共三四五位有效問卷，涵蓋一○七種罕見疾病，其中逾六成病人在自身所屬健保分區就醫，但仍有一三一人為跨區就醫，以「南病北送」為主，占七成六，病人中有十七人是在近一年內跨區就醫，共四人是被醫院要求轉診，呼籲健保署建立更明確的追蹤機制，了解病人是否需用高價藥物，被醫院要求轉診。

健保署回應，如果遇到民眾申訴、重大輿情案件經查屬實，醫院有不當轉診，減損重症病人就醫權益者，會依法處分，最重可依法規將該醫院踢出健保合約院所。