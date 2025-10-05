聽新聞
要更友善遊客 嘉義市會勘改善人行道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義市是受歡迎的觀光城市，但步行環境有待改善；工務處長蘇文崎說，被點名的文化路除規畫新人行道，本周也將會勘檢討標線型人行道的畫設方式，朝兼顧停車及保護行人的方向改善。

從文化路與林森西路口至噴水圓環的路段屬舊市區，只有中央廣場有人行道，蘇文崎說，沿線規畫增設行人空間，銜接文化路夜市徒步區，但工程已流標10次，將檢討金額重新招標，讓行人有更安全步行環境。

蘇文崎也說，嘉義市騎樓整平推動困難，將加強協調溝通與違規排除。

交通處長許啟明說，民權路標線型人行道設計兼顧行人與機車停車需求，但因路幅不足、路側太多道路設施，才將人行道畫在外側，衍生機車停車須穿越人行道的人車衝突問題，將重新檢討設計，下周辦會勘與民眾協調重新規畫，除可比照新竹市的作法，也可考慮讓人行道與停車格分設不同側等。

