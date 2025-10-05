北市規畫路口設遮陽傘 路人停等紅燈免「烤肉」

騎樓逐漸消失，少了遮蔭空間也改變街道紋理，不利步行環境的舒適度。台北市政府表示，已看見這項需求，正打造有城市美學的街道家具作為遮蔭設施，讓民眾停等紅燈時免於「烤肉」曝曬之苦，在信義區5處試辦，拚明夏登場。

北市都發局科長謝佩珊表示，早期都更容積獎勵辦法及中央危老重建條例，都用容獎鼓勵設置無遮簷人行道，加上建物使用型態改變，北市近十多年來的人行道多以無遮簷人行道為主。都更改建案增加，10年前發現主要幹道的商業區騎樓沒有連續，因此以指定路段留設騎樓方式，尤其在商業區盡量留設完整的騎樓系統。

謝佩珊說，隨高溫時間愈來愈長，建案審查時會在不影響行車視線的前提下，盡量在街角種植喬木，提供市民停等時的遮蔭。北市也正推動城市降溫計畫，長期盼讓戶外環境變得更涼適。

副市長李四川表示，今年夏天高溫動輒38℃、39℃，如果是1分鐘至80秒的紅綠燈，民眾在路口停等猶如「烤肉」。市長蔣萬安參訪韓國等國家時，決定仿效類似路口陽傘的遮蔭設施，但要有台北的特色，變成兼具設計感的公共藝術。

李四川說，該項遮蔭設施的主要功能為遮陽，確定在北市府周邊的信義區試辦，力拚明年夏天做好，若示範效果好，將在北市大型路口廣設。