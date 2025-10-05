聽新聞
新聞眼／「黑心腸」疑點多 消費者要真相

聯合報／ 本報記者鄭朝陽
業者作業場所存放1萬1664公斤豬腸，倉儲存放940公斤豬腸，衛生局已立即查封。圖／食藥署提供
業者作業場所存放1萬1664公斤豬腸，倉儲存放940公斤豬腸，衛生局已立即查封。圖／食藥署提供

中秋前夕傳出黑心豬大腸事件，讓滷味和大腸麵線等國民美食籠罩陰霾，但真相尚未釐清，儘管農業部防檢署認定屠宰場屠體與內臟都有合格證明，但百威食品公司為何冒險漂白豬大腸提升賣相？既是合格內臟又何需漂白？還是無本生意太誘人，以致黑心腸另有產製管道？亟待檢方出面說明偵辦案情。

這次「黑心腸」事件又突破食安防線，恐造成「食安五環」潰敗；姑且不論產製真相，一家進駐屠宰場的食品業者，堂而皇之拿工業用雙氧水漂白大腸的行徑，過了近一年才被發現、檢舉，現場查驗把關螺絲早已掉滿地。

防檢署昨天稱檢舉內容是用病死豬，但經查屠宰場屠體與內臟均有合格證明，問題出在百威食品。農業部畜牧司也聲明屠宰場有獸醫師嚴格把關，發現病豬就不屠宰，屠宰後內臟有問題也會染色銷毀。

但這些說法都難解釋百威違規使用工業用雙氧水漂白大腸的理由，如果百威是從他處取得病死豬到屠宰場加工，屠宰場卻無視異常的進出貨及漂白的作業工序，豈不自證監管失靈？

另一疑點是正常的豬大腸何需加強漂白改善賣相？辦案人員先前懷疑屠宰場的把關流程恐有疏漏，尤其屠宰場皆配有防檢署的駐場獸醫師，若發現問題內臟會當場剔除，疑因豬隻太多疏於注意才出問題。

百威食品漂白的是劣質大腸還是合格大腸、貨源是屠宰場內或場外，釐清真相就能為消費者釋疑獸醫師是否嚴格把關，還是有人謀不臧、利益輸送的暗黑行徑？面對重大食安事件，涉及公共利益偵查應公開，檢方應及早出面說明安消費者的心，賴政府也要嚴加查辦，「民生優先」要說到做到。

滷味 中秋 食安 消費者

相關新聞

溪河近海開放水域多…近5年逾2千人溺水 半數死亡

消防署統計近五年共發生二○一四人溺水案件（不包括輕生人數），平均每年約四○三人，其中約半數不幸死亡，「戲水」與「失足」是...

台大醫院挨批美化護病比數字 工會籲政府正視低薪過勞

衛福部公告三班護病比，並發放達標獎金給各家醫院，為爭取獎勵，有醫院關床維持護病比，台大醫院企業工會則接獲會員反映，院方要...

北市規畫路口設遮陽傘 路人停等紅燈免「烤肉」

騎樓逐漸消失，少了遮蔭空間也改變街道紋理，不利步行環境的舒適度。台北市政府表示，已看見這項需求，正打造有城市美學的街道家...

要更友善遊客 嘉義市會勘改善人行道

嘉義市是受歡迎的觀光城市，但步行環境有待改善；工務處長蘇文崎說，被點名的文化路除規畫新人行道，本周也將會勘檢討標線型人行...

假日急症中心 11月起六都試辦

衛福部長石崇良上任後宣示，將在急診壅塞的醫學中心周邊設置「假日急症中心」，舒緩假日就醫壅塞。衛福部昨宣布，該計畫將於十一...

明華園恆春演出「瑯嶠風雲」結合火舞、風箏 3萬人觀賞

屏東縣政府與明華園戲劇總團推出恆春建城150周年史詩大戲「瑯嶠風雲」，今晚在恆春古城旁盛大開演，由孫翠鳳飾演主角張福傳，...

