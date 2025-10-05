新聞眼／「黑心腸」疑點多 消費者要真相

中秋前夕傳出黑心豬大腸事件，讓滷味和大腸麵線等國民美食籠罩陰霾，但真相尚未釐清，儘管農業部防檢署認定屠宰場屠體與內臟都有合格證明，但百威食品公司為何冒險漂白豬大腸提升賣相？既是合格內臟又何需漂白？還是無本生意太誘人，以致黑心腸另有產製管道？亟待檢方出面說明偵辦案情。

這次「黑心腸」事件又突破食安防線，恐造成「食安五環」潰敗；姑且不論產製真相，一家進駐屠宰場的食品業者，堂而皇之拿工業用雙氧水漂白大腸的行徑，過了近一年才被發現、檢舉，現場查驗把關螺絲早已掉滿地。

防檢署昨天稱檢舉內容是用病死豬，但經查屠宰場屠體與內臟均有合格證明，問題出在百威食品。農業部畜牧司也聲明屠宰場有獸醫師嚴格把關，發現病豬就不屠宰，屠宰後內臟有問題也會染色銷毀。

但這些說法都難解釋百威違規使用工業用雙氧水漂白大腸的理由，如果百威是從他處取得病死豬到屠宰場加工，屠宰場卻無視異常的進出貨及漂白的作業工序，豈不自證監管失靈？

另一疑點是正常的豬大腸何需加強漂白改善賣相？辦案人員先前懷疑屠宰場的把關流程恐有疏漏，尤其屠宰場皆配有防檢署的駐場獸醫師，若發現問題內臟會當場剔除，疑因豬隻太多疏於注意才出問題。

百威食品漂白的是劣質大腸還是合格大腸、貨源是屠宰場內或場外，釐清真相就能為消費者釋疑獸醫師是否嚴格把關，還是有人謀不臧、利益輸送的暗黑行徑？面對重大食安事件，涉及公共利益偵查應公開，檢方應及早出面說明安消費者的心，賴政府也要嚴加查辦，「民生優先」要說到做到。