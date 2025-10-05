聽新聞
黑心豬腸流向4縣市 阿宗麵線中鏢

聯合報／ 記者潘奕言林琮恩許維寧陳雨鑫／綜合報導
知名排隊店家「阿宗麵線」坦承使用到百威公司的問題大腸。記者李隆揆／攝影
知名排隊店家「阿宗麵線」坦承使用到百威公司的問題大腸。記者李隆揆／攝影

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，衛福部食藥署粗估約有三公噸黑心豬腸流向北、中、南四縣市，包含寧夏市場業者、大長順食品等，而阿宗麵線接獲衛生局通知，也用到百威的問題豬腸，食藥署統計全台已下架二點一五九公噸，仍有約一公噸未追回，將持續追查流向與並追究責任。

中秋連假前夕爆發食安事件，屏東地檢署指揮警調等單位於本月一日搜索進駐屏東縣屠宰場百威食品，第一時間的消息指出，百威食品員工涉嫌將部分已病變的豬大腸，浸泡於工業級雙氧水漂白後，販售給不知情的其他廠商，謀取不法利益。

防檢署代理署長杜麗華指出，檢舉內容稱用到病死豬，但經查屠宰場屠體與內臟均有合格證明，問題出在承租場地的食品廠。該廠已被檢調扣押物品由食藥署封條，後續將查是否另從他處取得病死豬。

此案流向如擠牙膏，食藥署昨下午僅公布黑心豬腸流向北、中、南四縣市，深夜突公布細節，Ｂ級大腸流入寧夏市場陳姓業者，進貨一點三三公噸、屏東邱姓業者進貨○點一八公噸，已無庫存、高雄吳姓業者購入○點一二六公噸，現場也無庫存；白小腸則出貨二點一五九公噸給桃園大長順食品股份有限公司，已全數下架。

高雄市衛生局昨晚也接獲訊息，找到百威下游廠商「穩旺冷凍食品行」，業者於八、九月各進貨卅六公斤、九十公斤違規產品，首次進貨是供應某特定船舶伙食補給商、第二次則已行銷毀，現場無庫存。

國內知名的阿宗麵線前天主動張貼公告，指出接獲衛生局通知，有用到百威問題豬腸，目前已緊急下架，並終止合約。

知情人士透露，之前類似的食安事件皆是偵查完畢才完整揭露，以防提前曝光，相關人等串供或滅證，導致偵辦更加困難。但此案一日才搜索訊問，三日消息就曝光，屏檢對有人洩密感到震怒。

農業官員指出，豬隻屠宰前須經防檢署派駐獸醫檢查，確認健康後才能進入屠宰線，歷經電暈、放血、除毛、取內臟等程序，再次檢查內臟是否異常，合格者會蓋上紅色印章出場。整個過程有兩道檢查機制，問題豬難以流入市場；若發現病變，會送化製場製成飼料或肥料，並以三聯單與ＧＰＳ控管運送。

不過，官員坦言，販售病死豬是無本暴利，即使有一套完整流程，不肖業者為牟暴利仍可能鋌而走險。肉品可憑印章辨識，但豬內臟因無合格印，流入市場後難追查，成為查緝漏洞。

衛福部食藥署與農業部防檢署及警方、檢調至百威公司豬內臟清洗場所，發現現場有標示禁止用於食品的工業級雙氧水。圖／食藥署提供
衛福部食藥署與農業部防檢署及警方、檢調至百威公司豬內臟清洗場所，發現現場有標示禁止用於食品的工業級雙氧水。圖／食藥署提供

