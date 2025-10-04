揭莊人祥罹患胃癌稱「獨家」 莊：大家早知道 現在身體恢復很好

《鏡報》今以獨家為題，報導衛福部常務次長莊人祥驚傳罹患胃癌，於台北榮總接受治療很長一段時間，而報導中並未求證本人；今天晚間莊人祥於臉書證實，自己去年初罹患胃癌，這是醫藥記者都知道的是，也感謝榮總團隊及家人的支持，目前恢復得很好「祖上有燒香」。

媒體報導，莊人祥驚傳罹患胃癌，報導中稱，有官員指出，莊人祥從去年開始身形明顯變瘦，但對他的身體狀況不清楚，健康問題涉及個人隱私，還是要詢問莊本人；另一名官員則透露，他知道莊人祥生病的事，莊的身體一直不太好。文中指稱莊人祥罹癌，卻未取得本人的回應。

莊人祥在報導刊出後，立即於私人臉書公開發言，證實自己罹癌消息。莊人祥說，謝謝大家關心他的身體狀況。他的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，跑疾管署的醫藥記者也都知道。要感謝診治他的榮總醫師團隊及家人的支持，目前恢復的很好。這也是「祖上有燒香」讓他身體恢復健康。