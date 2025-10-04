朱宗慶打擊樂團再訪曼谷 震撼演出驚豔樂迷

台灣朱宗慶打擊樂團今晚在泰國曼谷演出，受許多泰國觀眾熱烈歡迎，對台灣打擊樂印象深刻。朱宗慶表示，看到觀眾們的熱情回應，再次證明打擊樂的魅力可以超越語言與文化。

朱宗慶打擊樂團今晚在泰國文化中心（ThailandCultural Centre）演出，活動場地座無虛席，上千名觀眾在演出結束後高喊安可，對來自台灣的打擊樂印象深刻。

泰國樂迷菩提（Bhudit.W）表示，朱宗慶打擊樂團的表演實在太精彩了，他沒想過打擊樂可以如此豐富。來自緬甸的創作歌手約書亞（James Joshua）也來觀賞表演，他說，樂器的結合和節奏的運用令人驚豔，是一場很完美的演出。

睽違7年再次訪泰的朱宗慶打擊樂團，成為今年曼谷國際舞蹈音樂節（Bangkok’s International Festival ofDance & Music）最受矚目的表演團體之一。

旅居泰國逾30年的吳淑慧表示，很少有台灣的表演團體在泰國演出，因此當她得知朱宗慶打擊樂團要來表演，就買了多張票並邀請好友一同來欣賞。

她說：「曼谷國際舞蹈音樂節通常都是邀請歐美團體，難得有台灣團體，因此非常開心。」

親自邀請朱宗慶打擊樂團參與今年演出的藝術節主席烏貝羅伊（J.S. Uberoi）表示，7年前朱宗慶打擊樂團造訪曼谷時，給予當地的觀眾與音樂界很大的震撼。

樂團藝術總監朱宗慶說，非常感謝這次藝術節的邀請，看到觀眾們的熱情回應，「再次證明了打擊樂的魅力可以超越語言與文化，擁有直達心跳脈動的深層感動」。

曼谷國際舞蹈音樂節是泰國最大的國際藝術節，1999年為歡慶泰皇蒲美蓬大壽首度舉辦，成功為曼谷創造出積極的國際形象。

這場以「動能無限」為題的音樂會，由朱宗慶打擊樂團從創團近40年累積的700多首曲目中，精選6首作品呈現，曲目規模從大重奏到小合奏，從純音樂表演到戲劇感呈現，展現了打擊樂的無窮變化與可能。

駐泰代表藍夏禮、公使董思齊和多名台灣僑領皆出席，觀賞難得的演出。

除了音樂會之外，藝術節也邀請朱宗慶打擊樂團於3日至泰國公立皇家音樂學院（Princess GalyaniVadhana Institute of Music）舉辦大師班講座，透過跨國文化的連結與理解，進一步強化兩地的情誼，以音樂進行最佳的文化外交。