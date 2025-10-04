漂白大腸流入阿宗麵線 老闆急下架！張貼公告向顧客致歉、與業者解約

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，衛福部食藥署今天深夜公布流向，僅揭露問題大腸流入四家業者，流向猶如擠牙膏；國內知名的阿宗麵線今坦言，用到百威的漂白大腸，且占整體用量的四分之一，昨天接到北市衛生局通知後，立刻下架也馬上與業者解約。

國內排隊名店阿宗麵線昨於店內張貼道歉啟事，指出用到問題大腸；記者今天傍晚詢問業者，阿宗麵線回應，10月3日老闆就接到台北市衛生局的通知，指出百威公司的問題大腸有進貨到公司，目前老闆仍在盤點總進貨量，但能下架的問題大腸都已經全數下架，也同步在店內張貼公告，向顧客致歉，並與百威公司解除合約。

對此，台北市衛生局表示，昨天一接到接到通知就立即通知阿宗麵線，並且前往現場封存問題大腸；後續配合檢調偵辦，以檢調公布為準。