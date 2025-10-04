2025年慈濟人醫年會今起登場為災民祈福 陪伴光復走過世紀災難

2025年國際慈濟人醫年會今起一連舉行四天，花蓮縣光復鄉近日遭重創，來自全台各地的鏟子超人紛紛湧入，花蓮慈濟近十天動員醫療人員六百多人次，治療逾三千名災民，其中也包括員工的家屬。年會中原預計明天舉行秋節晚會，將改為赴光復支援的參與者分享，也為受災民眾祈福，盼大家生活早日回到常軌。

今年國際慈濟人醫年會由台北慈濟醫院主辦，於10月4日到7日於花蓮靜思堂舉行，主題是「慈悲協力•醫愛寰宇」，共16個國家地區，海內外近千位學員與工作人員透過實體會議與線上直播，共同參與，活動在優人神鼓的表演下揭開序幕，透過震動人心的鼓聲和影片，演繹慈濟人到世界各國救災助人的身影。

國際慈濟人醫會召集人、慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，對病人和員工「溫暖」與「關懷」，是慈濟最勝於其他醫療體系之處。目前最夯的話題是永續，只有員工闔家幸福，輕安自在，才是真正的永續。慈濟在努力自給自足的永續經營之外，也是全台各醫院中，投入慈善志業最多的醫院。

他以英文向來自全球十六個國家地區的團體致歡迎詞，大家齊聚花蓮，儘管世界動盪不安，對於大家安然相聚，心懷無比感恩。 他也強調，慈濟醫療志業的核心價值即為「愛」，證嚴上人六十年來以愛為引，推動慈濟人醫會，目的是守護，始終如一。

台中慈濟院長簡守信、花蓮慈濟院長林欣榮、大林慈濟院長賴寧生、台北慈濟院長趙有誠，也特別以「慈悲協力•醫愛寰宇」為題，進行分享。

簡守信表示，慈濟人救災行善已達心有靈犀地步。他去尼泊爾義診時，與趙有誠同行，兩人同時看到一張桌子，馬上二話不說，齊力把桌子抬走，就用這張桌子為病人看診。

簡守信說，詩人泰戈爾曾寫詩形容愛情：「眼睛為他流淚，心卻為他撐傘」，其實醫療工作也是如此，即使難免挫折，醫療人員依然願意為病人撐起一把傘。

台中慈院曾長期關懷一位臥床病人，這位病人19歲時因工作從由高處跌下，癱瘓在家12年，每天只能盯著天花板，雙腳滿布駭人傷口。

台中慈院決定介入，幫助他站起來。從到府協助他清理傷口，重新訓練他翻身坐起，接著坐上電動輪椅，到能開著輪椅跟著跑完馬拉松。志工還協助打掃油漆病人家中環境。之後這名病人走入社區分享自己堅強從病床翻轉人生的故事，甚至變身口足畫家，最後成為大林慈院社服同仁。

近日不是親赴災區就是在院內指揮調度的林欣榮指出，花蓮慈濟正陪伴光復鄉災民經歷世紀災難。樺加沙颱風災變前夕，看到大雨如注，有不祥預感；堰塞湖一潰堤，證嚴上人立即指示投入救災。

依照多次救災經驗，花蓮慈濟馬上組成醫療應變團隊，為當地居民及救災人員提供醫療協助，9月24日，第一個臨時醫療站就設在光復糖廠的運動器材室，人稱「許爸」的花慈副院長許文林就在籃球櫃前的簡易桌子，一連看了32名病人，第一天醫療站就看了兩百位病人，預計啟動連續10天的全日24小時駐診。

林欣榮表示，初期災區病人多數是外傷，很多攀爬高處及光著腳丫逃命時留下的創傷，雖然不致命，但可以窺見逃生時的恐怖及倉皇。有災民說，三分鐘大水就淹到胸口，讓裝了三根心臟支架的他差點嚇死。災後幸而有慈濟人幫忙清理家園，否則連鄰里長都受災自顧不暇。

花蓮慈濟十天來共計動員六百多人次醫療人員投入救災，治療逾三千名災民。有專長換肝的醫師去為災民縫傷口，中醫副院長何宗融也到災區幫助高齡長者針灸。還有外科護理師自掏腰包自購敷料、自製「受傷請找我」海報揹在背上，在災區替災民及鏟子超人等志工清理包紮傷口。災後許多災民沒有健保卡沒有錢，慢性病藥物都被洪水沖走，送藥需求的病人也超過四百人。

林欣榮說，許多災民都是花蓮慈濟的員工或家人。一位護理師看到慈濟志工陪伴家人重建家園，讓她能繼續在醫院救治病人。她感動地說，願意在慈濟醫院做到退休。

賴寧生表示，大林慈濟可能是所有慈濟醫療體系最偏避的醫院。他用幾個故事介紹大林慈濟，他說一開始想要友善高齡長者，設定六十五歲以上可先看門診，結果發現，根本行不通，因為這裡八成患者都年逾六十五歲，現在門診優先禮讓對象已改為八十五歲以上。

大林慈濟員工經常進入社區關懷病患，提供打掃等生活協助，有次到一位病人家裡，發現他蓋的棉被是濕的，打開被子一看，裡頭竟然有一窩老鼠，患者家裡還有個大林慈濟的藥袋，但領藥日期已是四個月之前。也因為如此，賴寧生知道不能只在醫院裡頭等著病人來，一定要走出醫院，直接找到病人。

此外，由於附近許多家庭單親或隔代教養，大林慈濟還有員工「認養」小朋友的制度，之前有個孩子病況惡化，轉到其他醫院治療，但通知孩子的家屬，竟無一人前來，最後是大林慈濟的員工陪著這個孩子走到最後， 握著他的手，讓他不至於孤獨一人離開世界。

大林慈濟目前是準醫學中心，賴寧生說，大林慈濟致力人醫結合，落實人本精神，目標成為把社區醫療做到最好的醫學中心，目前依據聯合國永續指標，也發展達文西手術，計畫引進質子治療等，統計更顯示，大林慈濟門診病人嚴重度是全台門診前三名，超越許多醫學中心。

台北慈濟醫院是今年的主辦單位，趙有誠透過影片回顧人醫會的源起與慈濟醫療志業的拓展歷程。從證嚴上人於1972年在花蓮市仁愛街發起義診，到今日遍布全球的醫療體系，慈濟醫療志業已涵蓋四大醫院、四小醫院及一診所，持續秉持「人本醫療，尊重生命」，將幸福留給病人與家屬，困難由醫護人員承擔。

趙有誠也分享台北慈濟治療「抗NMDA受體腦炎」患者的經驗，這是一種由抗體引起的腦部發炎，大部分的病例與腫瘤有關，最常見的是卵巢畸胎瘤。腫瘤使免疫系統誘發抗體，造成認知受損、記憶缺陷、言語困難等神經症狀，患者經常被送到精神科診治，而隨病程變化，出現神經功能障礙等，可能因治療效果不佳被建議轉至安養中心。

台北慈濟已成功治療三名患者的經驗，最先的一位患者才卅多歲，她在其他醫院於兩個月換了八個主治醫師，接受氣切，放鼻胃管，因為對外界任何沒有反應，被建議送往安養中心。北慈免疫風濕科主任陳政宏接受治療，將治療重點放在生物製劑和免疫球蛋白，也會診中醫部主任吳炫璋，利用頭皮針灸，期望中西合療帶來生命轉機。